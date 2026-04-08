PS5: Neues UI-Design setzt auf Transparenz und Fokus

Sony verlagert mit dem neuesten Beta-Update der PS5- / PS5 Pro-Systemsoftware den Fokus zurück auf die Spielebibliothek und nutzt dabei ein modernes, gläsernes Design-Konzept. Die Neugestaltung der oberen Navigationsleiste, die aktuell im geschlossenen Beta-Test geprüft wird, trennt System-Apps strikt vom Content-Feed und erinnert ästhetisch an aktuelle Betriebssystem-Trends wie iOS.

Bisher wirkte der Startbildschirm der PS5 oft überladen, da Icons für den PlayStation Store oder PlayStation Plus permanenten Platz in der Hauptzeile beanspruchten. Das neue Design räumt hier auf: Eine dedizierte Ribbon-Leiste am oberen Bildschirmrand übernimmt die Navigation. Diese lässt sich flüssig mit den Schultertasten L1 und R1 steuern, wodurch der restliche Bildschirmraum exklusiv für Spiele und Medien reserviert bleibt.

Ein Hauch von iOS auf der Konsole

Auffällig ist die visuelle Richtung, die Sony einschlägt. Die neuen PS5 UI-Elemente setzen verstärkt auf Transparenz und Layering-Effekte. Dieser „glasige“ Look, bei dem Hintergründe leicht durchscheinen und Kanten sanft gebrochen werden, zieht Parallelen zu den letzten großen Design-Zyklen von Apple oder modernen Desktop-Umgebungen.

Dies ist mehr als nur Kosmetik: Durch die optische Tiefe wirkt das Interface weniger statisch. Während das ursprüngliche PS5-Menü sehr flach und fast schon steril daherkam, wirkt die Beta-Version organischer. Es ist ein klarer Bruch mit der bisherigen Design-Philosophie der Konsole, die seit 2020 kaum signifikante visuelle Sprünge gemacht hat.

Die neue Ribbon-Struktur unterteilt das Erlebnis in logische Zonen:

Games & Library: Der Kernbereich bleibt frei von Shop-Werbung.

Der Kernbereich bleibt frei von Shop-Werbung. Media Apps: klar abgetrennt, um Verwechslungen bei der Steuerung zu vermeiden.

klar abgetrennt, um Verwechslungen bei der Steuerung zu vermeiden. Service-Hubs: PS Plus und der PS Store sind nur noch einen Schultertasten-Druck entfernt, belegen aber keinen „physischen“ Platz mehr in der Spiele-Rotation.

Im Vergleich zur PlayStation 4, die zum Ende ihrer Ära mit einer endlosen horizontalen Leiste zu kämpfen hatte, wirkt dieser Ansatz deutlich durchdachter. Sony scheint verstanden zu haben, dass Nutzer den Store zwar schnell erreichen wollen, ihn aber nicht als permanenten Platzhalter zwischen ihren installierten Titeln sehen möchten.

🚨VAZOU: VÍDEO DA NOVA INTERFACE DO PS5 QUE ESTÁ EM TESTE BETA CONFIRMA NOVIDADES:



A nova interface organiza ao estilo PS3/PS4 as categorias da PLUS | PS Store | JOGOS | BIBLIOTECA | VÍDEOS.



Acabou a bagunça. Agora é só o que interessa aparecendo pra cada categoria. pic.twitter.com/2lVasiv9nE — 𝙇𝙊𝙍𝘿 (@Lord_PSMG) April 8, 2026

Was ändert sich konkret?

Für Besitzer einer PS5 bedeutet dieses Update vor allem eine Beschleunigung des Workflows. Die Zeit, die man mit dem Scrollen durch Kacheln verbringt, um zur Bibliothek zu gelangen, sinkt. Die L1/R1-Navigation ist mechanisch schneller als das Durchklicken einzelner Icons, während das Hauptmenü weniger „„verstopft“ wirkt. Die Konsole wirkt technisch frischer, was nach sechs Jahren am Markt (2020–2026) ein notwendiger Schritt ist, um mit modernen Smart-TV-Oberflächen mitzuhalten.

Endlich räumt Sony auf. Das neue UI-Konzept ist kein radikaler Umbruch, sondern eine sinnvolle Evolution. Die Rückbesinnung auf gläserne Elemente und die strikte Trennung von Diensten und Spielen zeigt, dass das Feedback der letzten Jahre gefruchtet hat. Wer seine Konsole einschaltet, will spielen – und nicht erst an drei Store-Icons vorbeiscrollen. Dass Sony hier Anleihen bei iOS nimmt, ist kein Zufall, sondern schlichtweg State-of-the-Art im UI-Design 2026. Bleibt nur zu hoffen, dass der finale Rollout nicht mehr lange auf sich warten lässt.