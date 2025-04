PS5: Noch ein paar Jahre bis zum Ruhestand – oder doch eher der vergessene Durchschnitt?

Es ist schwer, sich der Versuchung zu entziehen, über die PlayStation 6 nachzudenken, wenn die Gerüchte in diesen Tagen immer lauter werden. Aber bevor du jetzt mit einem traurigen Blick auf deine PS5 schielst und sie gedanklich schon im Ruhestand siehst, lass uns einen Moment innehalten und die Frage stellen: Wie lange wird die PlayStation 5 noch relevant sein? Laut neuesten Gerüchten könnte Sony die PS6 im Jahr 2027 auf den Markt bringen. Selbst der Ex-Sony Boss Shuhei Yoshida rechnet spätesten im Jahr danach mit dem nächsten Generationssprung. Doch keine Panik – die PS5 hat noch einiges zu bieten, und ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende.

Ein solides Pferd im Rennen oder nur eine Übergangslösung?

Zunächst einmal: Konsolen leben nicht nur durch ihre Hardware, sondern vor allem durch die Spiele, die auf ihnen erscheinen. Und Sony weiß, wie man Spiele entwickelt, die Fans auch Jahre nach der Veröffentlichung bei der Stange halten. Während die PS5 in ihrer Lebensspanne einige großartige Titel hervorgebracht hat, stehen uns noch einige echte Kracher bevor. „Saros„, „Intergalactic: The Heretic Prophet“, „Fairgame$“ (okay, vielleicht nicht der größte Hit) und das vielversprechende „Marvel’s Wolverine“ – diese Titel haben das Potenzial, die PS5 für noch eine lange Zeit relevant zu halten. Die wirklich spannende Frage ist also nicht, wie lange die PS5 im physischen Handel verfügbar sein wird, sondern wie lange sie weiterhin als bevorzugte Konsole für große Releases genutzt wird.

Es ist kaum zu erwarten, dass Sony die PS5 über Nacht in den Ruhestand schickt. Denn was viele nicht bedenken: Auch wenn die PS6 2027/28 kommt, wird die PS5 wohl noch mindestens zwei Jahre lang mit neuen Spielen versorgt werden. In der Welt der Konsolen sind acht bis neun Jahre eine lange Zeit.

Natürlich könnte man argumentieren, dass die PS5 nicht die gleiche kulturelle Bedeutung wie die PS4 erreicht hat. Die PS4 war ein echtes Phänomen, während die PS5 sich eher als solide, wenn auch weniger revolutionäre Konsole etabliert hat. Aber mal ehrlich: Wer würde sich über ein gutes, stabiles Gerät mit einer tollen Spieleauswahl beschweren? Auch wenn sie nicht der „Dauerbrenner“ wird, den wir von der PS4 gewohnt sind, hat die PS5 das Potenzial, uns noch lange zu begleiten.

Wird die PS5 wirklich noch jahrelang relevant bleiben?

Die Zukunft ist jedoch nicht nur von Hardware, sondern auch von der Konkurrenz abhängig. Die Xbox Series X hat sich wenig ernstzunehmender Herausforderer etabliert, und mit den Gerüchten über die PlayStation 6 und einem möglichen PS6-Handheld könnte sich das Gaming-Ökosystem bald auf neue, spannende Entwicklungen zubewegen. Doch gerade diese Konkurrenz könnte Sony dazu anregen, der PS5 mehr Zeit zu geben – immerhin könnte die nächste Generation nicht einfach auf Hardware setzen, sondern auch mit cleverer Technik und frischen Ideen die PS6 und darüber hinaus konkurrieren.

Zusammengefasst: Die PS5 hat noch viele Jahre vor sich, vor allem, weil die kommenden Spiele und die anhaltende Unterstützung durch Sony die Konsole noch lange relevant halten werden. Vielleicht wird sie nie die Legende der PS4, aber das bedeutet nicht, dass sie ein Flop war. Sie könnte sich als solides Gaming-Werkzeug etablieren, das uns noch viele Jahre begleiten wird – vielleicht nicht für immer, aber für lange Zeit.