PS5: Patent zeigt Controller mit einklappbaren Thumb-Sticks

Erneut ist ein Patent von Sony Interactive Entertainment aufgetaucht, das möglicherweise eine willkommene Ergänzung für Controller zeigt.

Darin werden Thumb-Sticks beschrieben, die sich durch einen Mechanismus einklappen lassen und somit im Body verschwinden. Im Detail liest sich das Ganze wie folgt:

„Eine Steuerung, ein Thumb-Stick oder ein System, das einen Thumb-Stick-Body umfasst, einen mit dem Thumb-Stick Body gekoppelten Thumb-Stick, wobei der Thumb-Stick-Schaft so konfiguriert ist, dass er sich in den Thumb-Stick-Body zurückzieht, und wobei der Thumb-Stick-Body und der Thumb-Stick-Schaft frei drehbar innerhalb des Controller-Bodys sind.“

Welche Pläne Sony mit diesem Ansatz verfolgt, kann nur spekuliert werden. Sicherlich wäre aus Sicht des Transports hier ein entscheidender Vorteil herauszahlen, einschließlich kleinerer Verpackungen etc.

Bislang ist es jedoch nur ein Patent, von dem nicht sicher ist, ob es jemals wirklich umgesetzt wird. Davon gibt es unzählige, die über die Jahre immer wieder auftauchen, letztendlich aber keine Anwendung finden. Bleibt wie so oft abzuwarten, was Sony am Ende daraus macht.