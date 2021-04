PS5 – ‚Play Like Never Before‘ Trailer rückt die Features in den Mittelpunkt

Auch wenn die PS5 weiterhin nur schwer bzw. gar nicht zu bekommen ist, erinnert Sony mit einem neuen Trailer daran, dass die Konsole zumindest auf dem Markt ist.

Der ‚Play Like Never Before‚ Trailer stellt in über zweieinhalb Minuten noch einmal die Highlights vor, die die PS5 jetzt schon zu bieten hat, darunter 4K Auflösung, bis zu 120fps, HDR, 3D Audio, Abwärtskompatibilität, superschnelle Ladezeiten, sowie die DualSense-Features wie adaptive Trigger und haptisches Feedback. Der Fokus des Trailers liegt insbesondere aber auch darauf, zu erklären, was mit diesen Features gemeint ist.

Einige Features fehlen nach wie vor

Der Trailer kann aber auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch einiges an versprochenen Features fehlt, wie zum Beispiel VRR, ALLM oder der interne SSD-Slot, auf den viele User noch in diesem Jahr hoffen. Man kann es nicht oft genug betonen, vor allem nicht nach 6 Monaten, nachdem die PS5 bereits auf dem Markt ist.

Immerhin wurde erst kürzlich ein neues System-Update veröffentlicht, mit dem man die geforderten Features etwas umschifft. Zu den Highlights gehören unter anderem die neue Möglichkeit, PS5-Spiele auf externe Speicher via USB-Schnittstelle zu übertragen, sowie plattformübergreifendes Share Play zwischen PS5 und PS4.

Wann mit der nächsten Verkaufswelle der PS5 zu rechnen ist, ist derzeit unklar.