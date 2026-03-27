PS5 Preiserhöhung 2026: Japan-Konsole 300€ günstiger als in Europa

Sony ruft April weltweit neue Preise für die PlayStation 5 auf, spart jedoch das sprachengesperrte Einstiegsmodell in Japan von dieser Anpassung aus. Während die Standard-Konsole in Japan auf fast 98.000 Yen klettert, bleibt die „PS5 Digital Edition Japanisch-exklusiv“ weiterhin für 55.000 Yen (ca. 344 Euro) erhältlich.

Sony reagiert auf die anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Währungsschwankungen mit einer drastischen Preiskorrektur nach oben. Ab dem 2. April 2026 kostet die PlayStation 5 in Europa 649,99 Euro, während die PS5 Pro auf 899,99 Euro steigt.

In Japan erreicht die Preissteigerung jedoch ein Niveau, das den heimischen Markt ohne Gegensteuern kollabieren lassen könnte: Die Standard-PS5 mit Laufwerk wird dort künftig 97.980 Yen kosten – ein Anstieg, der die Konsole für viele Konsumenten unerschwinglich macht.

Die Sonderrolle der „Language Locked“ PS5

Inmitten dieser Teuerungswelle bleibt eine spezifische SKU unangetastet: Die im letzten Jahr eingeführte PlayStation 5 Japan Edition mit Systemsperre auf die lokale Sprache. Diese wird weiterhin für 55.000 Yen verkauft. Damit kostet dieses Modell effektiv nur noch rund 56 % der Standard-Version und ist knapp 35.000 Yen günstiger als die reguläre Digital Edition.

Dieses Modell ist hardwaretechnisch identisch mit der Standard-Digital-Edition, unterliegt jedoch strikten Software-Einschränkungen:

Sprachsperre: Das System-UI ist dauerhaft auf Japanisch fixiert.

Das System-UI ist dauerhaft auf Japanisch fixiert. Account-Bindung: Die Nutzung erfordert zwingend einen japanischen PSN-Account.

Die Nutzung erfordert zwingend einen japanischen PSN-Account. Import-Schutz: Durch die Sprachbarriere und Account-Restriktionen ist das Gerät für den westlichen Reseller-Markt weitestgehend unattraktiv.

Subventionierung als Schutzschild gegen Nintendo

Dass Sony dieses Modell preislich stabil hält, ist eine strategische Notwendigkeit. Auf dem japanischen Markt herrscht ein erbitterter Preiskampf, insbesondere durch die Dominanz von Nintendo. Mit einem Preis von 97.980 Yen (ca. 612 Euro) für das Standardmodell wäre die PS5 in Japan gegenüber der Konkurrenz nicht mehr konkurrenzfähig. Die „Language Locked“-Version dient als künstliche Preisstütze, um die installierte Basis im Heimatmarkt trotz der globalen Inflation zu halten.

Technisch stellt sich die Frage, wie Sony eine Differenz von über 300 Euro rechtfertigt. Die Antwort liegt nicht in der Hardware, sondern in der Marktabschottung. Da das Gerät außerhalb Japans aufgrund der Sprachbarriere kaum nutzbar ist, kann Sony hier gezielt den lokalen Markt subventionieren, ohne dass ein massiver Re-Import-Graumarkt entsteht, der die höheren Preise in den USA oder Europa untergraben würde.

Für deutsche Kunden hat diese Nachricht einen bitteren Beigeschmack. Während wir hierzulande 649,99 Euro für die Basis-Konsole hinblättern müssen, wird der japanische Markt durch ein Spezialmodell quersubventioniert. Ein Import der günstigen Japan-PS5 ist für hiesige Spieler aufgrund der Systemsperre und der notwendigen japanischen Kreditkarten/Guthabenkarten für den Store praktisch wertlos, es sei denn, man beherrscht die Sprache fließend und verzichtet auf seinen lokalen Content.

Sony zementiert hier eine Art Zwei-Klassen-Gesellschaft bei der Hardware. Die Preiserhöhung auf 650 Euro (bzw. 900 Euro für die PS5 Pro) in Europa ist ein schwerer Schlag für die Attraktivität der Plattform. Das japanische Billig-Modell zeigt deutlich, dass die Hardware-Kosten nicht das Problem sind – es ist der Schutz der Marge in starken Märkten. Wer in Japan lebt, greift zur Locked-Version; wer hierzulande spielt, zahlt den saftigen Aufschlag für die globale Flexibilität.