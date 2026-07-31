PS5-Preiserhöhung bleibt aus: 95 Millionen verkaufte Konsolen sprechen eine klare Sprache

Sony meldet 1,6 Millionen ausgelieferte PS5-Konsolen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 – ein Einbruch um 900.000 Einheiten im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch baut der Konzern seine Profitabilität aus und zeigt keinerlei Absicht, den Verkaufspreis der PS5-Hardware zu senken – aber auch nicht anzuheben – zumindest nicht in diesem Jahr.

Sony lieferte zwischen April und Juni 2026 weltweit 1,6 Millionen PS5-Konsolen aus und hebt die Gesamtzahl der Auslieferungen damit auf 95,3 Millionen Einheiten. Das entspricht einem deutlichen Rückgang gegenüber den 2,5 Millionen Einheiten des Vorjahresquartals.

Die Konsole befindet sich im sechsten Lebensjahr ihrer Generation, was sinkende Absätze nach der Hauptphase eines Lebenszyklus zur normalen Marktdynamik macht. Das Studio-Statement der Finanzabteilung reagiert darauf nicht mit Rabatten, sondern verweist auf gesicherte Arbeitsspeicher-Lieferungen und stabile Hardware-Margen. Preissenkungen bleiben daher aus. Das kalkulierte Geschäft geht vor Stückzahlen.

Aber: eine Preiserhöhung ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Sony hat in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt, dass Preisentscheidungen nicht nur von den Produktionskosten abhängen, sondern auch von:

Wechselkursen in einzelnen Regionen,

lokalen Marktbedingungen,

Zöllen,

der Zahlungsbereitschaft der Kunden.

Eine regionale Preisanpassung wäre daher theoretisch jederzeit möglich.

Digitale Erlöse ersetzen die Notwendigkeit von Hardware-Rabatten

Das PlayStation Network verzeichnet im Juni einen Rekordstand von 125 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Gleichzeitig entfallen 82 Prozent aller Softwareverkäufe auf digitale Käufe im PlayStation Store. Der Verkauf von physischen Konsolen verliert seine Rolle als primärer Einnahmentreiber, sobald die Nutzerschaft kontinuierlich Geld für Abonnements, Zusatzinhalte und Downloads ausgibt.

Sony hat die Jahresprognose trotz der geringeren Konsolenverkäufe angehoben, begünstigt durch Wechselkurse und Zollrückerstattungen. Der Gewinn stimmt auch ohne Verkaufsanreize. Der Kunde zahlt den vollen Preis.

Lautlose Vorbereitung auf die PS6

Die Zahlen verraten mehr als jede offizielle Ankündigung. Die Hardware-Verkäufe stagnieren auf hohem Niveau, während Sony im Finanzbericht bereits Ausgaben für die Entwicklung der nächsten Konsolengeneration verbucht.

Anstatt Marktanteile über aggressive Rabatte zu erzwingen, sichert der Konzern die Marge der aktuellen Geräte. Gleichzeitig passt Sony die Release-Termine interner Studios an, um Kapazitäten für die Zukunft freizuschaufeln. Das ist keine Taktik für den morgigen Tag. Sony nutzt die PS5 in ihrer Spätphase und finanziert damit unaufgeregt den Übergang zur PS6.

Für Käufer bedeutet dieser Finanzbericht eine Ernüchterung ohne Überraschungseffekt. Sony sitzt auf 95,3 Millionen verkauften Geräten und schöpft die Einnahmen pro Nutzer im digitalen Store ab, anstatt die Konsole künstlich zu verbilligen. Wer auf ein günstigeres Modell hofft, wartet vergebens. Teurer wird es aber auch nicht – vorerst.