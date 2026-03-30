PS5 Preiserhöhung: Das 900 EUR-Kalkül als psychologische Falle

Wer seine alte PS2 aus dem Keller holt, kurz nur den Staub vom Gehäuse gepustet und festgestellt: Das Ding läuft noch immer leiser als die aktuellen Rechtfertigungsversuche der jüngsten PS5 Preiserhöhung. Damals war Hardware ein Wertversprechen, das mit der Zeit für jeden erschwinglicher wurde. Heute ist eine Konsole offenbar eine Wertanlage mit der Preisdynamik von Goldbarren – nur aus Plastik und mit Lüftergeräuschen.

Sony hebt die Preise der PS5-Familie nicht einfach nur an; sie zünden eine preispolitische Bombe, um uns in einem Jahr den „Normalzustand“ als Schnäppchen zu verkaufen. Das Kalkül hinter dem 900-EUR-Preisschild der PS5 Pro ist keine Reaktion auf Marktzwänge, sondern ein kalkulierter Test unserer Leidensfähigkeit. Und er funktioniert, wenn man sich jetzt anschaut, wie alle seit der Ankündigung panisch auf den „Kaufen“-Button klicken.

Die kalkulierte Preisschock-Therapie

Sony setzt auf das Prinzip der maximalen Schmerzgrenze, um sich Luft für die kommenden Jahre zu verschaffen. Dabei liefert der Konzern lediglich die Blaupause für eine gesamte Branche, die das Ende der bezahlbaren Hardware probt. Wenn die UVP erst einmal in den Orbit geschossen wurde, wo sie mangels Konkurrenz druckfrei schweben kann, wirken spätere Rabattaktionen wie ein Akt der Nächstenliebe. Wer 900 EUR als Ankerpunkt setzt, kann im Weihnachtsgeschäft mit „nur“ 799 EUR werben und die psychologische Falle zuschnappen lassen.

Es ist eine reine Cashflow-Maximierung unter dem Deckmantel der wirtschaftlichen Volatilität. Der Spieler wird hier nicht als Kunde bedient, sondern als Puffer für die explodierenden Kosten im Halbleiter-Segment instrumentalisiert, während Sony sich gleichzeitig den Spielraum für vermeintliche Content-Bundles sichert.

GTA VI als Geisel der Preispolitik

Die Annahme, dass der Markt diesen Wahnsinn schluckt, fußt fast ausschließlich auf der Veröffentlichung von „GTA 6“. Sony weiß, dass Millionen von Spielern für Rockstars nächsten Goldesel bereit sind, ihre Niere auf dem Gebrauchtmarkt anzubieten. Diese Abhängigkeit nutzt der Konzern, um konsequent zu monetarisieren.

Die PS5 wird zum Luxusgut erhoben, weil man genau weiß, dass die „Must-have“-Software die Hardware-Kröte schluckbar macht. Es findet eine Entkoppelung vom Massenmarkt statt; Gaming auf dem Fernseher ist kein demokratisches Hobby mehr, sondern eine exklusive Veranstaltung für jene, die bereit sind, Early-Adopter-Preise auch noch im fünften Jahr des Lebenszyklus zu zahlen.

Das Ende der Hardware-Subventionierung

Wir erleben gerade die finale Bestattung des Modells, bei dem Hardware querfinanziert wurde, um die Nutzerbasis zu verbreitern. Sony hat keine Lust mehr auf die Durststrecke. Stattdessen wird die Stagnation bei den Verkaufszahlen durch höhere Margen pro Gerät kompensiert.

Dass Analysten diesen Schritt als „Platz für künftige Rabatte“ schönreden, ist die intellektuelle Bankrotterklärung der Branche. Ein Rabatt auf einen künstlich aufgeblähten Preis ist kein Deal, sondern eine Korrektur der eigenen Gewinne auf ein immer noch unverschämtes Niveau. Die PS5 Pro für 900 EUR ist kein technologisches Statement, sondern ein Testballon dafür, wie weit man den Bogen überspannen kann, bevor das Plastik bricht. Vor diesem Hintergrund wirkt eine eventuell günstigere PS6 geradezu utopisch und wenig glaubwürdig.

Sony hat den Bezug zur Realität der Durchschnittsverdiener verloren und ersetzt ihn durch eine Festung aus Margen. Wir werden in Zukunft mit Streichpreisen bombardiert, die uns eine Ersparnis vorgaukeln, während wir effektiv immer noch mehr zahlen als zum Launch vor sechs Jahren. Wer das als „Flexibilität“ feiert, hat wahrscheinlich auch Freude an einer Mieterhöhung, weil der Vermieter verspricht, sie an Weihnachten für zwei Tage auszusetzen.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.