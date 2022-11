PS5 Preiserhöhung hat keine Auswirkungen gezeigt, wird sie noch teurer?

Eine solche Preiserhöhung ist bislang einmalig, da Konsolen in der Regel und mit der Zeit günstiger werden. Dass es auch in die andere Richtung geht, ist vor allem der aktuellen Wirtschaftskrise geschuldet.

„Bisher haben wir aufgrund der Preiserhöhung keinen Rückgang der Nachfrage festgestellt, aber wir müssen beobachten, was sich in Zukunft auf dem Markt entwickeln wird.“

Vorsichtig hat sich Sony vor einigen Wochen als erstes aus der Deckung gewagt und den Preis der PS5 in einigen Regionen um 50 EUR angehoben, so dass die Basis PS5 mit Laufwerk derzeit nicht unter 550 EUR zu bekommen ist.

What do you think?