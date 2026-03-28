PS5 Preiserhöhung: Jetzt teuer, damit es später nach „Deal“ aussieht

Sony hebt die Preise der PS5-Familie drastisch an, um sich laut Analysten Spielraum für künstliche Rabatte und Bundles zu schaffen. Diese „nukleare Option“ soll verhindern, dass Sony in den nächsten Jahren ständig nachbessern muss, und erlaubt es dem Unternehmen, trotz hoher Kosten als großzügiger Deal-Geber aufzutreten.

Ab dem 2. April 2026 kosten die PS5-Modelle bis zu 200 Dollar mehr als zum Launch. Doch hinter dem Schock steckt Kalkül: Der massive Preissprung auf 599,99 EUR (Digital) und 899,99 EUR (PS5 Pro) ist laut Branchen-Experte Dr. Serkan Toto ein strategisches Manöver, um künftig wieder mit „Angeboten“ locken zu können, ohne die Gewinnmarge zu gefährden.

Die Psychologie hinter dem 900-Euro-Preisschild

Sony hat sich für eine einmalige, heftige Erhöhung entschieden, statt die Preise über Monate hinweg scheibchenweise anzuheben. Das hat einen handfesten strategischen Vorteil für die Marketing-Abteilung:

Künstlicher Rabatt-Spielraum: Wenn die UVP der Digital Edition bei 600 $ liegt, wirken „Black Friday Deals“ für 520$ wie ein Schnäppchen, obwohl man damit immer noch über dem ursprünglichen Preis von vor fünf Jahren liegt.

Wenn die UVP der Digital Edition bei 600 $ liegt, wirken „Black Friday Deals“ für 520$ wie ein Schnäppchen, obwohl man damit immer noch über dem ursprünglichen Preis von vor fünf Jahren liegt. Vorsorge für GTA VI: Sony antizipiert den massiven Ansturm auf Hardware zum Release von GTA VI. Durch die hohen Basiskosten können sie attraktive „Bundles“ schnüren, die für Spieler wertig wirken, für Sony aber profitabel bleiben.

Sony antizipiert den massiven Ansturm auf Hardware zum Release von GTA VI. Durch die hohen Basiskosten können sie attraktive „Bundles“ schnüren, die für Spieler wertig wirken, für Sony aber profitabel bleiben. Absicherung gegen Volatilität: Da die Kosten für RAM und Komponenten durch den KI-Boom explodieren, dient der neue Preis als Puffer. Sony muss nicht erneut erhöhen, wenn die Inflation weiter steigt.

Rabatte als Beruhigungspille?

Für uns Gamer ist das viel mehr Schönrechnerei für hypothetische Szenarien. Sony baut sich hier eine Festung aus Margen, von der aus sie „Gnaden-Deals“ herabwerfen können. Es ist eine Abkehr vom klassischen Konsolen-Zyklus, bei dem Hardware mit der Zeit für jeden erschwinglich wurde. Stattdessen wird die PS5 zum Luxusgut, das nur in Aktionszeiträumen wieder in „normale“ Preisregionen rutscht.

Diese Strategie gibt Sony die Flexibilität, auf wirtschaftliche Besserungen sofort mit „Preissenkungen“ zu reagieren, die eigentlich nur eine Rückkehr zum Status Quo sind. Wir werden also in Zukunft häufiger Streichpreise sehen, die uns ein Ersparnis vorgaukeln, das real kaum existiert. Grundsätzlich ist es einfach nur teurer.

Der Hype um „günstiges Gaming“ ist damit offiziell beerdigt. Sony setzt darauf, dass die Marke PlayStation stark genug ist, um diese Preise durchzudrücken, solange man sie ab und zu mit einem „10% Rabatt“-Sticker garniert. Es ist kein mutiger Schritt nach vorn, sondern ein defensiver Wall gegen die Weltwirtschaft – mit dem Ziel, die Verkaufszahlen durch gezielte, zeitlich begrenzte Deals künstlich zu pushen. Ein schwacher Trost, angesichts dieses absurden Preissprungs.

Glaubt ihr, dass „Black Friday Deals“ noch ziehen, wenn der reduzierte Preis immer noch über dem Launch-Preis von 2020 liegt?