PS5 Preiserhöhung nicht mehr ausgeschlossen, Sony braucht Geld

Die Ära der Konsolenpreisstabilität scheint sich dem Ende zu neigen. Während sich viele Spieler noch immer über überteuerte PS5-Bundles ärgern und auf den nächsten Sale hoffen, legt Sony jetzt ganz neue Karten auf den Tisch: Eine offizielle Preiserhöhung für die PlayStation 5 steht plötzlich im Raum – kein Gerücht, sondern ein kalkulierter Warnschuss.

Zölle treiben Sony in die Ecke – droht der PS5-Preisschock?

Hintergrund ist ein altbekannter Wirtschaftsklassiker mit neuem Dreh: Zölle. Genauer gesagt, US-Zölle auf Elektronik, die Sony nun offenbar empfindlich treffen. In den aktuellen Quartalszahlen ließ Finanzchef Lin Tao durchblicken, dass man auf der Suche nach einem Ausgleich von rund 100 Milliarden Yen (ca. 512 Millionen Dollar) sei. Wie dieser Ausgleich erfolgen soll? Unter anderem durch „Preis- und Lieferzuteilungen“. Das klingt ungefähr so charmant wie ein Steuerbescheid – und bedeutet im Klartext: Die PS5 könnte bald teurer werden. Frühere Berichte gehen von 40 % und mehr aus, die Sony draufschlagen könnte. Eine PS5 Pro würde damit umgehend die gefürchtete Grenze von 1000 US-Dollar sprengen.

Noch zögert Sony, sich festzulegen. Aber die Tonlage ist klar: Sollte sich das geopolitische Klima zwischen China und den USA nicht bald entspannen, wird der Preisaufschlag wohl Realität. CEO Hiroki Totoki deutete an, dass auch eine Verlagerung der Produktion in die USA denkbar wäre – ein theoretischer Ausweg, der aber ebenfalls mit neuen Kosten und logistischen Problemen einherginge.

Xbox und Nintendo gehen voran – wird die PS5 jetzt nachziehen?

Besorgniserregend: Sony ist mit diesem Schritt nicht allein. Microsoft hat kürzlich die Preise seiner Xbox-Hardware bereits angepasst, und Nintendo geht mit der nächsten Konsole gleich in die Vollen – die Switch 2 startet bei 450 US-Dollar. Und weil es so schön wehtut: Die neue Preisgrenze für First-Party-Spiele scheint sich bei 90 Euro einzupendeln.

Konsolen- und Spielepreise steigen also flächendeckend – und das mit Ansage. Was früher mit satten Margen über den Lebenszyklus einer Konsole hinweg abgefedert wurde, wird nun an die Käufer weitergereicht. Wer auf die PS5 Pro spekuliert oder mit einem Kauf zögert, könnte demnächst in die Röhre schauen – oder tiefer in die Tasche greifen müssen.

Noch ist nichts offiziell. Aber wer Sony kennt, weiß: Wenn die ersten Nebelkerzen gezündet werden, steht der Preiswechsel meist schon im System. Und wie sich dies langfristig auf den Erfolg der PS5 auswirken wird, ist ebenfalls abzusehen. Die PS4-Ära bleibt wohl unerreicht.