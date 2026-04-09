PS5-Preisschock: Insider erklärt aktuelle Generation für beendet

Ein prominenter Branchen-Insider erklärt die aktuelle Konsolen-Generation rund um PS5 und Xbox Series für faktisch gescheitert. Sony reagiert auf den wirtschaftlichen Druck mit drastischen Preiserhöhungen, die den Fokus nun vorzeitig auf den Release der PS6 verschieben.

Die PS5 und speziell die PS5 Pro sind inzwischen Luxusobjekte. Mit einem neuen Preispunkt von 650 EUR für die Standard-Version und bis zu 900 EUR für die PS5 Pro zieht Sony die Reißleine. Laut Insider-Einschätzungen markiert dieser Schritt das „Soft-Ende“ einer Generation, die ihre ursprünglichen Versprechen von erschwinglichem High-End-Gaming nicht mehr halten kann. Wer bisher nicht gewechselt hat, sollte jetzt direkt auf die PS6 warten.

Eine Generation auf lebenserhaltenden Maßnahmen

Normalerweise folgt Hardware einem klaren Zyklus: Release zum hohen Preis, Optimierung der Fertigung, Preissenkung für die Masse. Bei der PS5 erleben wir das Gegenteil. Der Insider stellt klar: Diese Generation ist am Ende ihrer strategischen Lebensdauer angekommen. Der übliche Preisverfall findet nicht statt; stattdessen sehen wir eine Teuerungsrate von bis zu 50 % bei einzelnen Modellen seit Launch.

Die PS5 wird damit zur ersten Konsole der Geschichte, die gegen Ende ihres Zyklus signifikant teurer ist als zu Beginn. Das vernichtet das Momentum für Neukunden und lässt die Verkaufszahlen vermutlich stagnieren.

Preisentwicklkung am Limit: Von 399 € (PS5) auf 899 € (PS5 Pro) in einer Generation

Warum die PS5 als „Schönwetter-Konsole“ scheitert

Die Architektur der PS5 wurde in einer Phase des wirtschaftlichen Überflusses entworfen. Sie ist groß, materialintensiv und teuer in der Logistik. In der heutigen Realität – geprägt durch globale Handelszölle, explodierende Energiekosten und die „RAM-Apokalypse“ – ist dieses Design nicht mehr rentabel.

RAM-Kosten: Die immense Nachfrage nach Speicher für KI-Server treibt die Preise für Konsolen-Komponenten in die Höhe.

Die immense Nachfrage nach Speicher für KI-Server treibt die Preise für Konsolen-Komponenten in die Höhe. Margen-Sicherung: Sony passt sich den bereits hohen Preisen von Microsoft an, um Verluste pro verkaufter Einheit zu vermeiden.

Sony passt sich den bereits hohen Preisen von Microsoft an, um Verluste pro verkaufter Einheit zu vermeiden. Keine Shrinkflation möglich: Während man die PS3 noch „abspecken“ konnte, um sie billiger zu machen, verhindern aktuelle Bauteilpreise diesen Weg bei der PS5.

Alles auf die PlayStation 6

Da die PS5 preislich nicht mehr in den Massenmarkt drückt, verschiebt sich der Fokus bei Sony intern. Ziel ist es nun, die PS6 so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Die nächste Konsole muss grundlegend anders konzipiert werden:

Effizienz statt Protz: Ein kompakteres Design, um Material- und Versandkosten zu senken. Kostensicherheit: Eine Architektur, die auch bei volatilen Rohstoffpreisen stabil produziert werden kann. Neustart: Die PS6 soll die „verlorene Generation“ der PS5-Holdouts (Spieler, die noch immer auf der PS4 hängen) endlich abholen.

Interessant ist der Blick zurück: Die 600 EUR der PS3 aus dem Jahr 2006 entsprächen heute kaufkraftbereinigt etwa 971 EUR. Technisch gesehen ist die PS5 Pro mit 900 EUR also immer noch „günstiger“ als eine PS3 zum Launch. Doch der psychologische Effekt ist verheerend: Die Gaming-Konsole wandelt sich vom erschwinglichen Spielzeug zum ernsthaften Investment, das preislich mit Gaming-PCs konkurriert – ohne deren volle Utility zu bieten. Die ehrliche Empfehlung des Insiders ist trocken und direkt: Haltet eure PS4-Hardware am Leben. Ein Upgrade auf die PS5 oder PS5 Pro zu diesen Preisen ist unvernünftig, es sei denn, man kann absolut nicht auf „GTA 6“ warten.

Es ist davon auszugehen, dass Sony den PS6-Launch beschleunigt, um ein Gerät anzubieten, das von Grund auf für die aktuelle Weltwirtschaft designt wurde. Da Konsolen ihre Preis-Attraktivität verlieren, rückt der PC trotz hoher GPU-Preise aufgrund seiner Vielseitigkeit wieder stärker in den Fokus.

Meine Einschätzung: Wir erleben gerade den historischen Bruch des Konsolen-Versprechens. Die PS5-Generation ist aufgrund externer Faktoren wie der RAM-Knappheit und politischer Zölle wirtschaftlich „verbrannt“. Sony rettet seine Margen durch Preiserhöhungen, verliert aber das Interesse der Massen. Der Insider spricht hier das aus, was vermutlich Sony selbst nicht hören will.

Die PS5 ist nur noch eine Brücke. Der eigentliche Fokus für Hardware-Enthusiasten muss jetzt auf der PlayStation 6 liegen, die hoffentlich die Fehler ihrer „protzigen“ Vorgängerin im Hinblick auf Produktionseffizienz korrigiert.