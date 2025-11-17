PS5 Preissenkung in Japan: So will Nishino den Niedergang stoppen

PlayStation will in Japan wieder Boden gutmachen. Während das vorherige Management offenbar mit Nintendos Vormachtstellung leben konnte, setzt der neue CEO Hideaki Nishino nun auf klare Gegenmaßnahmen.

Hierzu hat Sony kürzlich ein deutlich günstigeres PS5-Modell angekündigt, das ausschließlich in japanischer Sprache und für japanische PSN-Accounts nutzbar ist. Nishino signalisiert damit, dass PlayStation die schrumpfenden Marktanteile ernst nimmt und nicht kampflos abgeben will.

Risiken und Chancen der Preissenkung

Ein günstiger Verkaufspreis birgt erhebliche finanzielle Risiken. Seit dem PS5-Launch 2020 sind die Komponentenpreise stark gestiegen. Ein niedriger Preis könnte kurzfristige Verluste bedeuten, doch Nishino ist offenbar überzeugt, dass dies notwendig ist, um die PS5 wieder wettbewerbsfähig zu machen.

Für Spieler bedeutet das hauptsächlich eine erschwinglichere Konsole und ein leichterer Einstieg. Für Sony hingegen ist es ein Balanceakt zwischen Verlustminimierung und Marktanteilssicherung. Branchenbeobachter sehen darin einen typischen High-Risk-Move. Es geht nicht mehr nur um Hardware, sondern um die kulturelle Präsenz der PS5 in Japan.

Warum die PS5 in Japan unter Druck steht

Die PS5 startete zunächst stark in Japan, doch die Verkäufe sanken deutlich. Gründe sind steigende Hardwarepreise, fehlende lokal zugeschnittene Modelle und Nintendos Hybrid-Hardware, die bei Spielern besser ankommt. Die Nintendo Switch 2 verschärft die Situation weiter. Mit Titeln wie Resident Evil Requiem und Final Fantasy VII Remake wird Nintendos Konsole nun auch für Blockbuster relevant, die bisher aufgrund technischer Limits ausgeschlossen waren.

Diese Entwicklung zeigt, dass Sony nicht länger nur mit Preissenkung und Marketing punkten muss, die Konkurrenz holt auf, und das schnelle Reagieren wird essenziell.

Japan war für Sony traditionell ein stabiler Markt. PS2 und PS4 dominierten hier lange Zeit, doch die stationäre Bauweise der PS5 gerät jetzt ins Hintertreffen. Nishinos Plan: Preissenkung kombiniert mit gezielter Marketingkampagne, um die PS5 wieder attraktiv zu machen. Ob die Konsolenpreise die Wahrnehmung ändern und die Kaufbereitschaft wieder erhöhen, bleibt abzuwarten.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob Nishinos Strategie fruchtet. Ein erfolgreiches günstiges Modell könnte PlayStation stabilisieren und die Marktanteile gegen Nintendo verteidigen. Misslingt der Schritt, droht ein weiterer Rückgang und ein verstärkter Eindruck eines Niedergangs von PlayStation in Japan, ein Szenario, das Sony lange vermeiden wollte.