PS5 Pro „ausverkauft“ – Drastische Händler-Aufschläge verdeutlichen Krise vor GTA 6

Der reguläre Erwerb der PS5 Pro zur unverbindlichen Preisempfehlung von 899,99 EUR ist im deutschen Handel derzeit kaum noch möglich. Erste Händler und Marktplätze verlangen deutliche Aufpreise von bis zu 1.300 EUR für Sonys Mid-Gen-Update.

Der Einstiegspreis für Sonys PS5 Pro liegt auf Plattformen wie Idealo derzeit bei rund 999 EUR und damit gut 100 EUR über der UVP. Bei Saturn und MediaMarkt ist die Konsole regulär vergriffen oder nur noch über Dritthändler zu Marktpreisen von teils über 1.200 EUR gelistet. PlayStation Direct, der Sony-hauseigene Store, kann ebenfalls nicht liefern.

Das Phänomen ist nicht neu: Seit Wochen berichten Nutzer auf Reddit und anderen Plattformen, dass die Verfügbarkeit der PS5 Pro deutlich eingeschränkt ist. Und wenn, dann ist sie oftmals nur deutlich über dem UVP erhältlich. Das zeigt, dass die Lager bei Sony momentan leer sind.

Hardwarekosten sprengen das Konsolen-Modell

Grund für die angespannte Lage ist keine plötzliche Fertigungsstörung, sondern eine fundamentale Verschiebung bei den Bauteilpreisen. Die Notierungen für DRAM und NAND-Flash-Speicher sind im Verlauf des Jahres massiv gestiegen. Konsequenz. Die bei Grafikkarten und Konsolen übliche Marge bricht ein.

Sony hat diese Entwicklung frühzeitig adressiert. Zwar sicherten sich die Japaner Kontingente für das laufende Geschäftsjahr, die steigenden Einkaufspreise belasten die Bilanz dennoch. Anders als zu Beginn einer Generation querfinanzieren die Hersteller die Hardware derzeit nicht mehr im gewohnten Umfang.

Der GTA 6-Faktor setzt den Markt unter Druck

Ein zweiter Hebel verstärkt das Problem. Rockstar Games veröffentlicht Grand Theft Auto 6 am 19. November 2026 exklusiv für Konsolen. Eine PC-Version fehlt zum Launch komplett. Damit wird die PS5 Pro zur stärksten Hardware, auf der man „GTA 6“ spielen kann – vorerst.

Deren GPU bietet 60 Computereinheiten – im Vergleich zu 36 Einheiten der Basis-PS5. In Kombination mit dem KI-Upscaling PSSR2 liefert die Pro-Variante als einzige Plattform die notwendige Performance für komplexe Grafik- und KI-Effekte bei stabilen Bildraten.

Wer die PS5 Pro zwingend für den GTA 6-Launch im November benötigt, sollte nicht mehr auf Nachlässe hoffen. Ein Preisverfall ist angesichts der Speicherpreise ziemlich ausgeschlossen. Wer jetzt kauft, bezahlt Aufpreise – wer wartet, riskiert zum Release den kompletten Leerstand.

Eine günstigere PS5 Pro ist derzeit nur mit etwas Glück im lokalen Handel oder bei kleineren Verkaufsportalen und privat erhältlich. Ob Sony bis zum Launch von „GTA 6“ ein größeres Kontingent bereithält, ist unklar.

Hinweis in eigener Sache: Da unsere Marktanalyse zu den aktuellen Händleraufschlägen der PS5 Pro und den Preisentwicklungen erfahrungsgemäß schnell den Weg in andere deutsche Gaming-Medien findet – die Daten wurden von uns heute Morgen direkt über die Händlerportale recherchiert. Viel Spaß beim Lesen des Originals.