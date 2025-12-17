PS5 Pro: Bessere Grafik bei weniger Aufwand – PSSR2 startet Angriff auf DLSS

Sony bereitet offenbar ein umfangreiches Upgrade für die PS5 Pro vor: PSSR2, die nächste Generation ihres proprietären Upscaling-Systems, soll Entwicklern deutlich mehr Werkzeuge an die Hand geben und die Bildqualität auf Konsolenniveau pushen.

Laut Insider-Quellen geht es dabei erneut nicht um ein simples Update, sondern um einen fast vollständigen Neuanfang mit einem Angriff auf DLSSm vergleichbar mit einem Sprung von FSR2 auf FSR4 in einem Schritt.

Mehr als nur ein Update

Im Kern verspricht PSSR2 eine effizientere Nutzung von Rechenleistung und Speicher. Die Entwickler sollen weniger Eingaben benötigen, gleichzeitig bessere Bildqualität erreichen. Ein komplett neues API wird dafür eingeführt, PSSR Replay ermöglicht künftig das gezielte Troubleshooting von visuellen Problemen in Spielen. Sony will offenbar verhindern, dass Titel wie Silent Hill F unter Grafikfehlern leiden, und unterstützt die Entwickler offenbar sogar besser als AMD bei FSR.

Multiframe Super Resolution 2 (MFSR2), wie PSSR2 intern heißt, zeigt, dass Sony mit der Technik eigenständig agieren will, ohne auf externe Lösungen angewiesen zu sein. Das System ist kein Port von FSR4, es wird separat behandelt und soll Entwicklern echte Kontrolle geben. Frame Generation ist derzeit kein Thema – Entwickler sollen die Technik so nutzen können, wie sie sie benötigen, ohne zusätzliche Zwangsoptionen.

Konkurrenz für DLSS?

Mit PSSR2 tritt Sony direkt gegen Nvidia an. Während DLSS stetig weiterentwickelt wird, könnte PSSR2 schon nächstes Jahr eine echte Alternative auf Konsolen darstellen. Die Quellen von Moore’s Law Is Dead sehen hier ein mögliches Differenzierungsmerkmal für PlayStation gegen Xbox. Sony signalisiert klar: Sie wollen unabhängig sein, eigene Standards setzen und gleichzeitig offen bleiben, wenn AMD oder andere Lösungen bessere Ergebnisse liefern.

Spieler können sich damit auf bessere Bildqualität, stabilere Darstellung und ein konsistentes Erlebnis auf der PS5 Pro. Die Update-Hoffnung ist hoch, dass sich PSSR2 ähnlich stark auswirkt wie die Sprünge in der PC-Upscaling-Szene.

PSSR2 scheint definitiv kein kleines Upgrade zu werden, sondern ein strategischer Schritt von Sony. Mit verbesserter Effizienz, neuem API und Entwickler-Tools könnte die PS5 Pro ihren Vorsprung bei Upscaling-Technologien weiter ausbauen. Wer Spiele auf Konsolen optimal erleben will, sollte die kommenden Updates genau beobachten, das könnte im kommenden Jahr der Game-Changer schlechthin werden.