PS5 Pro Bundle mit GTA 6 – Aktueller Leak erhöht Chancen

Sony könnte noch in diesem Jahr den ersten offiziellen PS5 Pro-Bundlestart in Europa vorbereiten, ein Schritt, der die Spekulationen rund um ein mögliches GTA 6-Bundle deutlich befeuert. Zwar handelt es sich offiziell um ein Paket mit EA Sports FC 26, doch für die Community bedeutet das mehr als nur ein Fußballspiel als Zugabe.

Seit ihrer Veröffentlichung 2024 war die PS5 Pro nur als Einzelkonsole erhältlich. Laut aktuellen Leaks plant Sony nun ein Bundle mit der neuen Revision CFI-7121, das ab dem 22. Oktober 2025 verfügbar sein soll. Der Preis liegt bei 799,99 €, inklusive des Downloadcodes für EA Sports FC 26. Parallel sollen auch die Standard-PS5-Varianten – Slim mit Laufwerk und Digital Edition – in ähnlichen Bundles erscheinen. Für Spieler bedeutet das: neue Hardware, optimierte Revisionen und Spielezugaben in einem attraktiven Paket.

Warum GTA 6 jetzt wahrscheinlicher wird

Dass Sony erstmals ein PS5 Pro-Bundle anbietet, setzt ein klares Signal. Die Konsole ist bereit, mit Spitzentiteln gekoppelt zu werden. Seit Monaten spekulieren Fans über ein mögliches GTA 6-Bundle, und die aktuelle Entwicklung erhöht die Wahrscheinlichkeit deutlich. Historisch betrachtet hat Sony große IPs gerne genutzt, um Bundles zu pushen: NBA 2K26 oder Call of Duty sind typische Beispiele. GTA 6 wäre für ein Pro-Bundle ein logischer nächster Schritt.

Ein Bundle mit GTA 6 würde nicht nur den Preis attraktiv gestalten, sondern könnte auch die Hardware optimal zur Geltung bringen. Wer auf die Pro-Version setzt, würde von verbesserter Grafik, stabileren Framerates und schnelleren Ladezeiten profitieren, alles Aspekte, die für ein Open-World-Spiel wie GTA 6 entscheidend sind. Für Spieler in Europa ist der EA Sports FC 26-Bundlestart also auch ein Indikator für kommende Premium-Pakete.

Sony selbst hat sich noch nicht offiziell zu GTA 6-Bundles geäußert, doch der Leak zeigt, dass die Voraussetzungen für ein solches Bundöe gerade gelegt werden. Spieler sollten die Entwicklungen im Auge behalten, besonders zum Release im Mai 2026 könnte es spannend werden.