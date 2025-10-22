PS5 Pro CFI-7121: Leiser, leichter, unscheinbar, aber der Geräuschpegel überrascht

Sony hat die PS5 Pro überarbeitet, still und leise, ohne großen Tamtam. Die neue Modellnummer CFI-7121 ist da, aber lohnt sich ein Upgrade? Wer auf radikale Änderungen gehofft hat, wird enttäuscht. Das interessanteste Detail ist der Geräuschpegel, dem sich Digital Foundry gewidmet hat.

20 % leiser, angenehmer Ton

Digital Foundry und der Youtuber Austin Evans haben das neue Modell unter die Lupe genommen, wie der vorherige PS5 Pro Teardown zeigte. Das CFI-7121 Modell ist demnach merklich leiser als die Vorgängerin, was zuvor weniger betont wurde. Laut Messung liegt der Unterschied bei rund 20 %, und nicht nur das. Der Ton ist tiefer und weniger schrill. Wer schon einmal die alte PS5 Pro eingeschaltet hat, kennt das leicht metallische Surren des Lüfters. Bei der neuen Revision ist dieses Summen verschwunden, ersetzt durch ein ruhigeres, angenehmes Brummen.

Für Spieler bedeutet das in der Praxis: Astro’s Playroom oder Gran Turismo 7 laufen deutlich ruhiger, ohne dass die Kühlleistung leidet. Temperaturtests zeigen nur marginal niedrigere Werte, das System arbeitet effizienter, aber nicht kühler als dramatisch.

Die Gründe hinter der Ruhe

Warum ist das CFI-7121 Modell leiser? Es ist eine Kombination aus leichterem Lüfter, geänderter Konstruktion und einem neuen Lüfterhalter aus Plastik. Das Netzteil wurde ebenfalls verschlankt, und einige VRMs auf dem Motherboard fehlen – alles Faktoren, die die Geräuschentwicklung beeinflussen.

Sony bezieht Lüfter zudem von verschiedenen Lieferanten, wodurch kleine Unterschiede zwischen einzelnen Geräten normal sind. Wer zwei Konsolen nebeneinanderstellt, könnte minimale Abweichungen feststellen. Trotzdem ist das Gesamtergebnis klar, die neue PS5 Pro klingt harmonischer und weniger aufdringlich.

DualSense, kein Gamechanger

Auch der Controller wurde leicht angepasst. Ein rückwärtiges Mikrofon fällt weg, die Batterie hat einen neuen Anschluss. Die Audioqualität verbessert sich dadurch kaum, und der Akku ist weiterhin nicht einfach austauschbar. Für das Spielerlebnis selbst ist das kein nennenswerter Unterschied, der Fokus liegt klar auf dem Konsolenlüfter.

Die PS5 Pro CFI-7121 ist weder schlechter noch besser in Sachen Leistung, die Änderungen sind iterativ. Für Spieler, die ihre alte PS5 Pro schon besitzen, gibt es keinen Grund zum Wechseln. Für Neukäufer ist die CFI-7121 ein wenig leiser, leichter und optisch nahezu identisch. Wer sensibel auf Geräusche reagiert, wird den Unterschied merken und schätzen.

Kurz gesagt: kein Downgrade, kein echtes Upgrade, nur eine sanfte Optimierung, die das Spielerlebnis angenehmer macht, genau das, was Sony wollte.