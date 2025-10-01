PS5 Pro CFI-7121: Neue Hardware-Revision startet still und leise in Europa

Sony schiebt eine neue Version der PS5 Pro ins Rennen, aber wer auf große Überraschungen hofft, kann gleich wieder runterkommen. Unter der Modellnummer CFI-7121 taucht das überarbeitete Modell aktuell bei ersten europäischen Händlern auf, darunter Amazon Frankreich und PC Componentes in Spanien. Auch in Belgien sind bereits Listings online.

Was ist neu an der PS5 Pro CFI-7121?

Kurze Antwort: fast nichts Sichtbares. Das Design bleibt identisch, die Technik auf dem Papier ebenso. Selbst der DualSense-Controller scheint unverändert, also vorerst keine Spur von dem viel diskutierten Feature mit austauschbarer Batterie. Branchenleaker Billbil-kun bestätigt, dass auch die neuesten EU-Zertifizierungen keinen Controller-Refresh erkennen lassen.

Was Sony tatsächlich verändert hat, spielt sich wahrscheinlich im Inneren ab. Solche Revisionen kennt man von früher: minimale Anpassungen, die Produktion und Effizienz optimieren, ohne die Spielerfahrung zu verändern. Genau wie bei der ursprünglichen PS5 Pro stehen weiterhin 2 TB SSD-Speicher zur Verfügung, ein wichtiger Punkt, wenn man an das Speicher-Fiasko beim PS5 Slim E-Chassis denkt, das von 1 TB auf 825 GB zurückgestuft wurde.

Neues PS5 Pro Modell CFI-7121

Preis, Start und Verfügbarkeit

Die neue PS5 Pro-Revision soll ab dem 30. September 2025 im Handel stehen, zum gewohnten Preis von 799,99 Euro. Noch ist das Modell nicht in allen Märkten aufgetaucht, aber die ersten Listings deuten auf einen stufenweisen Rollout hin. Zuvor hatten Zertifizierungen in Japan den Launch bereits angedeutet – jetzt folgt also Europa.

Das hier ist keine Konsolenrevolution, sondern ein typischer „Refresh“ im Hintergrund. Sony bleibt seiner Linie treu: kleine technische Anpassungen, keine neuen Features, kein frisches Controller-Design. Für Käufer heißt das: Wer jetzt eine PS5 Pro kauft, verpasst nichts, wenn er nicht das neue CFI-7121-Modell erwischt. Entscheidend bleibt der gleiche Preis und die gleiche Leistung.

Ob Sony irgendwann tatsächlich einen überarbeiteten DualSense mit moderneren Akku-Lösungen nachschiebt, bleibt abzuwarten. Für den Moment ist die PS5 Pro CFI-7121 vor allem ein Reminder: Hardware lebt weiter, auch wenn sich äußerlich nichts bewegt.