PS5 Pro Check: PSSR 2.0 macht Alan Wake 2 zum neuen Grafik-Monster

Sony schraubt an der Software-Magie und Remedy liefert die passende Leinwand. PSSR 2.0 verwandelt Alan Wake 2 auf der PS5 Pro von einer leicht verwaschenen Tech-Demo in ein knallhartes Grafik-Brett. Auch wenn mir das Spiel selbst nicht unbedingt zusagt, war es für PSSR 2.0 definitiv einen Blick wert.

Remedy Entertainment hat „Alan Wake 2“ schon zum Launch der PS5 Pro als Aushängeschild genutzt. Doch erst das Update auf PSSR 2.0 zeigt, wo die Reise wirklich hingeht. Während die erste Version der KI-Skalierung noch mit Geisterbildern und einer gewissen Unschärfe zu kämpfen hatte, bügelt die neue Iteration diese Fehler fast vollständig aus. Das ist kein hohles Marketing-Blabla, sondern ein sichtbarer Sprung in der Bildqualität, der vor allem die kleinsten Details im dichten Wald von Bright Falls rettet.

PSSR 2.0 ist das Ende der Matsch-Optik

Die größte Schwäche von Upscaling-Lösungen ist traditionell die Darstellung von feinen, unregelmäßigen Strukturen. In „Alan Wake 2“ bedeutet das bisher, dass Gras, Blätter und Haare. Bisher wirkten diese Elemente in Bewegung oft so, als läge ein feiner Schleier aus Bildrauschen darüber. PSSR 2.0 greift hier massiv ein. Die Vegetation wirkt jetzt stabil und messerscharf, ohne das typische Flimmern an den Kanten, das bei niedrigen internen Auflösungen sonst die Immersion killt.

Besonders bei den Charaktermodellen von Saga Anderson oder Alan fällt auf, dass die Hauttexturen und Haare deutlich mehr Plastizität gewinnen. Das System rekonstruiert das Bild aus einer niedrigeren Basis so effizient, dass der Unterschied zu einer nativen 4K-Auflösung für das menschliche Auge beim Zocken kaum noch auszumachen ist.

Der Performance-Modus wird zur Standard-Wahl

Sony und Remedy bieten drei verschiedene Modi an, aber der Performance-Modus profitiert am stärksten vom neuen Update. Hier wird das Bild intern mit etwa 900p gerahmt und per PSSR auf 4K hochgezogen, während die Bildrate bei stabilen 60 FPS bleibt. Vor dem Update war dieser Modus ein Kompromiss: flüssig, aber eben ein bisschen „fuzzig“.

Mit Version 2.0 ist das Bild so sauber, dass der Griff zum Qualitäts-Modus (30 FPS) eigentlich nur noch für absolute Raytracing-Fetischisten Sinn ergibt. Wer die volle Packung Reflexionen will, bekommt im Qualitäts-Modus zwar eine interne Basis von ca. 1200p, verliert aber die Geschmeidigkeit der Bewegung.

PSSR 2.0 im Fokus: Remedys Engine trifft auf Sonys KI-Power

Die 40-FPS-Nische als Geheimtipp

Ein echtes Highlight für Besitzer moderner Hardware ist der Balanced-Modus. Dieser zielt auf 40 FPS ab und setzt ein Display mit 120 Hz voraus. Das war schon damals bei „Star Wars Outlaws“ ein super Kompromiss. Hier kombiniert Remedy die grafische Opulenz des Qualitätsmodus inklusive Raytracing mit einer deutlich direkteren Steuerung.

In einem Spiel, das so sehr von seiner Atmosphäre und den Lichtstimmungen lebt, ist das die goldene Mitte. Die Eingabeverzögerung sinkt spürbar und PSSR sorgt dafür, dass die Bildruhe trotz der zusätzlichen Effekte erhalten bleibt. Man merkt hier deutlich: Die Hardware der PS5 Pro ist das eine, aber die KI-Rekonstruktion ist der eigentliche Gamechanger, der die Konsole über das Niveau einer Standard-PS5 hebt.

High-End-Hardware braucht den richtigen TV

Damit dieser technische Zauber nicht im digitalen Äther verpufft, ist die Wahl des TVs entscheidend, was Sony nie so gerne sagt. Die PS5 Pro und PSSR 2.0 entfaltet seine volle Wucht erst auf einem Display, das in der Lage ist, die feinen Kontraste und die Schärfe auch physisch abzubilden. Idealerweise nutzt man einen Fernseher, der sich selbst kalibriert oder zumindest präzise HDR-Profile unterstützt.

Wenn der Bildschirm die Schwarzergebnisse der Remedy-Engine verschluckt oder Kanten künstlich nachschärft, arbeitet er gegen die KI-Magie von Sony. Die feine Balance zwischen Schärfe und filmischem Look, die PSSR 2.0 anstrebt, braucht ein sauberes Panel, um die volle Tiefenwirkung der Schattenwelt zu transportieren.

„Alan Wake 2“ mit PSSR 2.0 ist zum jetzigen Stand das Maß der Dinge. Wer die PS5 Pro besitzt, bekommt hier den aktuell besten Beweis geliefert, warum KI-Upscaling die Zukunft des Konsolen-Gamings ist. Das Update eliminiert die Kinderkrankheiten der ersten PS5 Pro-Tage massiv und liefert eine Bildruhe, die wir bisher nur vom PC kannten. Wer auf 60 FPS nicht verzichten will, muss keine Angst mehr vor matschigen Texturen haben. Das ist kein kleiner Patch, das ist ein Upgrade für die Augen.