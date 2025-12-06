PS5 Pro: Der 799-Euro-Testballon für die PS6 – zahlen wir für Sonys Experiment?

Manchmal braucht es jemanden Mutigen, um auszusprechen, was Sony selbst niemals formulieren würde: Die PS5 Pro ist ein Testballon. Ein verdammt teurer, wohlgemerkt. 799 EUR teuer. Und doch: Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr ergibt es Sinn.

Sony testet hier Zukunftstechnologien – für die PS6, nicht für die PS5, und gleichzeitig die Schmerzgrenze der Spieler, wie weit sie bereit sind mitzugehen.

Die PS5 Pro ist kein Fehlschlag, aber ihr „Warum“ ist ein anderes als bei der PS4 Pro

Wer die PS5 Pro als Fehlschlag abstempelt, macht es sich sehr leicht. Technisch ist sie stark, liefert stabile Raytracing-Leistung und hebt manche Spiele endlich auf ein Level, das man eigentlich schon 2020 erwartet hätte. Im kommenden Jahr entfaltet sie mit PSSR2 ihre volle Bandbreite.

Aber – und das sage ich als jemand, der die PS4 Pro damals für absolut notwendig hielt – sie erfüllt nicht denselben Zweck.

Die PS4 Pro war ein Erste-Hilfe-Koffer. Ein dringend benötigtes Upgrade, damit Spiele wie Horizon Zero Dawn oder God of War nicht in 25 FPS dahinschmolzen wie ein abgebrannter Toaster. Die PS5 Pro hingegen ist kein Notfall. Sie ist eine Frage. Eine Probe aufs Exempel. Ein „Mal sehen, was passiert, wenn wir…“

Und dieser Satz endet je nach Perspektive so:

…PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) als Standard etablieren

…Entwicklern ein früheres Gefühl für PS6-Features geben

…den Preis einer High-End-Konsole an die 1000-Euro-Marke heranführen

…zweigleisige Performance-Designs normalisieren

Der Insider Moore’s Law is Dead hat es offen ausgesprochen: Die PS5 Pro war eigentlich nicht gewollt und wurde in einem sich wandelnden Markt ohne Not gelauncht, der nicht danach gefragt hat. Bedarf? Kaum vorhanden. Die Grundannahme, auf der der Launch basierte? Nie eingetreten. Ein riskantes Manöver.

PSSR ist nicht für die PS5 gemacht, sondern für Sonys Zukunft

Der interessanteste Teil des Testballons ist PSSR. Ein Upscaling-Verfahren, das – laut mehreren Entwicklern – aktuell in einer seltsamen Zwischenphase steckt. Viele Studios scheinen auf PSSR2 zu warten, statt sich für Monate in die erste Version zu verbeißen.

Das passt vollkommen ins Bild. Die PS5 Pro ist der Ort, an dem Sony PS6-Technologien im Feld testet. Bei echten Studios. Mit echten Produktionsrhythmen. Und mit echten Spielern, die dafür zahlen. Auch Raytracing-Verbesserungen, neue interne Workflows und alternative Renderingpfade wirken eher wie ein softly-softly-Approach zu dem, was die PS6 später aggressiv umsetzen wird.

Wenn die PS6 2027/2028 kommt, wird Sony bereits drei Jahre Erfahrung damit haben, wie gut PSSR skaliert, wie Studios es implementieren, und wo die Reibungspunkte liegen. Und wessen Daten fließen da ein? Genau. Von uns 799-Euro-Pionieren.

Wer 799 Euro zahlt, sitzt unfreiwillig im PS6-Labor, aber profitiert trotzdem

Klingt unfair? Ein bisschen schon. Aber ironischerweise ist das PS6-Experiment ein Win-Win-Szenario. Spieler profitieren sofort von besserer Bildqualität, mehr Raytracing, stabilere Performance. Entwickler profitieren mittelfristig von frühen Erfahrungen mit Sonys Next-Gen-Tools, Planungssicherheit für die PS6, und effizienteren Technik-Iterationen. Und Sony? Sony profitiert langfristig: reale Nutzerdaten statt PowerPoint-Fantasien, Feedback zu Preisakzeptanz, ein stressgetestetes Feature-Set für die PS6.

Dieser Testballon ist kein Marketing-GAU. Er ist ein kontrolliertes Vorfühlen, und ein smarter Weg, die PS6 schon heute „aufzuwärmen“, ohne etwas zu verraten.

Und der Beigeschmack? Ja, der bleibt

Wer 799 EUR ausgibt, möchte nicht das Gefühl haben, ein Versuchskaninchen zu sein. Aber genau deshalb spricht Sony nicht darüber. Branchenkenner hingegen tun es, und auch wir tun es – mit wahrscheinlich hoher Treffsicherheit.

Und seien wir ehrlich: Wenn wir später eine PS6 bekommen, die weniger Kinderkrankheiten hat, stabiler läuft und klare Rendering-Standards besitzt, dann haben wir alle gewonnen, auch wenn wir heute Testballon-Piloten sind.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.