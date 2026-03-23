PS5 Pro: „Enhance PSSR“-Funktion erhält keine automatischen Updates

Sony wird die „Enhance PSSR Image Quality“-Einstellung der PS5 Pro nicht kontinuierlich auf neuere Versionen des KI-Upscalers aktualisieren, um eine konsistente Nutzererfahrung bei nicht optimierten Spielen zu gewährleisten.

Die manuelle Zuschaltfunktion für PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) bleibt technisch auf einem fest definierten Stand fixiert, auch wenn Sony im Hintergrund neuere Netzwerk-Parameter für aktuelle Software-Releases entwickelt. Dies bestätigte System-Architekt Mark Cerny in einem Interview mit Digital Foundry. Während neuere Spiele direkt mit PSSR 2.0 oder künftigen Iterationen ausgeliefert werden, dient der „Enhance“-Toggle lediglich als statische Verbesserung für Titel, die keinen nativen Patch der Entwickler erhalten.

Manuelle Aktivierung statt System-Automatik

Die Entscheidung gegen automatische Updates des „Enhance“-Features begründet Cerny mit der Planbarkeit für die Community. Da die KI-Skalierung je nach Spiel unterschiedliche Artefakte oder visuelle Ergebnisse liefern kann, sollen Spieler sich auf feste Erfahrungswerte verlassen können. Würde Sony die Parameter im Hintergrund wiederholt ändern, ließen sich keine verlässlichen Empfehlungen aussprechen, für welche Spiele der Toggle einen echten Mehrwert bietet und wo er das Bild eventuell verschlechtert.

Spieler müssen die Funktion daher fallweise prüfen. Für Titel ohne explizites „Pro Enhanced“-Label bleibt sie ein optionales Werkzeug, das nicht mit der allgemeinen System-Software mitwächst.

PSSR 2.0 erfordert aktiven Entwickler-Support

Im Gegensatz zur allgemeinen Bildverbesserung steht die Version PSSR 2.0. Diese wird nicht durch das Betriebssystem erzwungen, sondern muss von den Entwicklerstudios aktiv implementiert werden. Laut Cerny haben bereits knapp ein Dutzend Spiele Backend-Updates erhalten, um den älteren PSSR-Code durch die Version 2.0 zu ersetzen.

Patch-Aufwand: Cerny bezeichnet den Prozess der nachträglichen Implementierung als „mühsam“.

Cerny bezeichnet den Prozess der nachträglichen Implementierung als „mühsam“. Entwickler-Hoheit: Ob ein älteres Spiel von PSSR 2.0 profitiert, liegt allein im Ermessen der Studios.

Ob ein älteres Spiel von PSSR 2.0 profitiert, liegt allein im Ermessen der Studios. Status Quo: Spiele, die bereits auf der Liste für PSSR 2.0 stehen, wurden vor dem letzten System-Update durch die Entwickler angepasst.

In der PC-Welt ist das manuelle Austauschen von DLL-Dateien üblich, um ältere Spiele mit neueren Upscaling-Algorithmen zu füttern. Sony wählt den konservativen Konsolen-Weg: Stabilität geht vor Aktualität. Das verhindert zwar „Verschlimmbesserungen“ durch ungetestete KI-Updates in alten Titeln, bedeutet aber auch, dass die Kluft zwischen nativ optimierten PS5 Pro-Spielen und dem Rest der Bibliothek technisch weiter wachsen wird.

Für Besitzer einer PS5 Pro bedeutet das: Wer maximale Bildqualität will, bleibt auf die Release-Politik der Entwickler angewiesen. Der „Enhance PSSR“-Toggle ist kein Allheilmittel, das alte Spiele automatisch auf das Niveau aktueller Top-Titel hebt, sondern ein statisches Hilfsmittel. Erwartet keine Wunderheilung für eure Backlog-Titel durch System-Updates; die beste Bildruhe gibt es weiterhin nur dort, wo ein dedizierter Pro-Patch vorliegt.