PS5 Pro Enhanced: Sony macht Druck auf Rockstar für GTA 6

„GTA 6“ wird laut PlayStation Store für die PS5 Pro optimiert. Sony knüpft das „PS5 Pro Enhanced“-Siegel allerdings an strenge Performance-Kriterien und setzt Rockstar Games bei „GTA 6“ gezielt unter Druck. Bestätigt ist offiziell nichts, aber Entwickler müssen Bildrate, Auflösung oder Raytracing-Effekte messbar steigern.

Ein Entwicklerdokument belegt Sonys strikte Vorgaben für das „PS5 Pro Enhanced“-Label. Wer dieses Siegel auf seiner Verpackung tragen will, muss gegenüber der Basis-Konsole spürbare technische Verbesserungen liefern. Marginale Optimierungen reichen nicht aus. Sony verlangt eine höhere Bildrate, eine gesteigerte native Auflösung oder aufwendigere Raytracing-Implementierungen.

Der Flaschenhals bleibt die CPU

Der Branchen-Insider Moore’s Law Is Dead berichtet, dass Sony Rockstar Games zumindest indirekt massiv drängt, „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 40 oder 60 Bildern pro Sekunde auf den Markt zu bringen. Das Ziel ist rein strategischer Natur. Ein Performance-Modus für den wichtigsten Spieletitel der Dekade dient Sony als primäres Verkaufsargument für die Top-Hardware.

Aus technischer Sicht bleibt dieser Anspruch fragwürdig. Die Simulation von KI-Systemen, Physik und Passantenstrom in Open-World-Titeln beansprucht die Hauptprozessoreinheit. Die PS5 Pro bietet zwar eine um rund 45 Prozent schnellere Grafikeinheit und PSSR 2-Upscaling, der Zen-2-Prozessor skaliert jedoch lediglich über eine geringe Taktratenerhöhung von etwa zehn Prozent. Wenn die CPU der Standard-PS5 bei 30 Bildern pro Sekunde limitiert, reicht dieses CPU-Plus auf der PS5 Pro schlicht nicht für stabile 60 Bilder pro Sekunde.

Konkrete Optionen statt Wunschextrapolationen

Rockstar Games wird für das „Enhanced“-Siegel alternative Wege gehen müssen. Sollte der Prozessor 60 Bilder pro Sekunde blockieren, verbleiben laut MLID zwei realistische Optionen:

Raytracing-Fokus bei 30 FPS: Nutzung der verbesserten Pro-GPU für globale Beleuchtung, Reflexionen und Schatten bei voller Bildschirmauflösung.

Nutzung der verbesserten Pro-GPU für globale Beleuchtung, Reflexionen und Schatten bei voller Bildschirmauflösung. 40-FPS-Modus für 120-Hz-Displays: Ein Bildraten-Target von 40 FPS erfordert deutlich weniger CPU-Leistung als 60 FPS, senkt aber die Eingabelatenz spürbar.

Eine einfache Anhebung der internen Rendereinflussgrößen ohne sichtbaren Mehrwert verstößt gegen Sonys Richtlinien. Rockstar muss liefern – oder einfach seine Marktmacht dagegenhalten. Beides ist denkbar.