PS5 Pro Enhanced: Sony macht Druck auf Rockstar für GTA 6

„GTA 6“ wird laut PlayStation Store für die PS5 Pro optimiert. Sony knüpft das „PS5 Pro Enhanced“-Siegel allerdings an strenge Performance-Kriterien und setzt Rockstar Games bei „GTA 6“ gezielt unter Druck. Bestätigt ist offiziell nichts, aber Entwickler müssen Bildrate, Auflösung oder Raytracing-Effekte messbar steigern.
Ein Entwicklerdokument belegt Sonys strikte Vorgaben für das „PS5 Pro Enhanced“-Label. Wer dieses Siegel auf seiner Verpackung tragen will, muss gegenüber der Basis-Konsole spürbare technische Verbesserungen liefern. Marginale Optimierungen reichen nicht aus. Sony verlangt eine höhere Bildrate, eine gesteigerte native Auflösung oder aufwendigere Raytracing-Implementierungen.
Der Flaschenhals bleibt die CPU
Der Branchen-Insider Moore’s Law Is Dead berichtet, dass Sony Rockstar Games zumindest indirekt massiv drängt, „GTA 6“ auf der PS5 Pro mit 40 oder 60 Bildern pro Sekunde auf den Markt zu bringen. Das Ziel ist rein strategischer Natur. Ein Performance-Modus für den wichtigsten Spieletitel der Dekade dient Sony als primäres Verkaufsargument für die Top-Hardware.
Aus technischer Sicht bleibt dieser Anspruch fragwürdig. Die Simulation von KI-Systemen, Physik und Passantenstrom in Open-World-Titeln beansprucht die Hauptprozessoreinheit. Die PS5 Pro bietet zwar eine um rund 45 Prozent schnellere Grafikeinheit und PSSR 2-Upscaling, der Zen-2-Prozessor skaliert jedoch lediglich über eine geringe Taktratenerhöhung von etwa zehn Prozent. Wenn die CPU der Standard-PS5 bei 30 Bildern pro Sekunde limitiert, reicht dieses CPU-Plus auf der PS5 Pro schlicht nicht für stabile 60 Bilder pro Sekunde.
Konkrete Optionen statt Wunschextrapolationen
Rockstar Games wird für das „Enhanced“-Siegel alternative Wege gehen müssen. Sollte der Prozessor 60 Bilder pro Sekunde blockieren, verbleiben laut MLID zwei realistische Optionen:
- Raytracing-Fokus bei 30 FPS: Nutzung der verbesserten Pro-GPU für globale Beleuchtung, Reflexionen und Schatten bei voller Bildschirmauflösung.
- 40-FPS-Modus für 120-Hz-Displays: Ein Bildraten-Target von 40 FPS erfordert deutlich weniger CPU-Leistung als 60 FPS, senkt aber die Eingabelatenz spürbar.
Eine einfache Anhebung der internen Rendereinflussgrößen ohne sichtbaren Mehrwert verstößt gegen Sonys Richtlinien. Rockstar muss liefern – oder einfach seine Marktmacht dagegenhalten. Beides ist denkbar.
Ich persönlich glaube nicht das Sony Rockstar unter Druck setzt, wenn Rockstar ein Problem mit der PS5 pro Optimierung hätte, dann hätten sie im PSN nicht, „PS5 pro enhanced“ bei GTA VI dazugeschrieben, dann müssten sie nämlich auch nicht optimieren.
Ich gehe davon aus das die Grafik deutlich schärfer sein wird und das Raytracing besser sein wird, so wie bei jedem PS5 Pro optimierten Spiel.
Was die FPS angeht, spekuliere ich gar nicht rum, weil ich die engine nicht zum testen zuhause habe und sie nicht weiter kenne, anders als manche inet „experten“ die jetzt schon von „Flaschenhälsen“ bescheid wissen…
Was soll den Sony unter Druck setzten, die kleinen arroganten wannabes? Ist doch nicht verpflichtend ein Spiel auf „Pro Enhanced“ zu patchen.
wäre ich R* würd ich einfach komplett auf Pro Support schei*en.
“mehr fps“ wollen sie, dann hätten sie auch vernünftige Hardware bringen müssen, mit der selben CPU der PS5 wirds halt schlecht…
Du bist ein kleiner wannabe. Bei GTA VI steht im PSN „PS5 pro enhanced“ also muss das Spiel dementsprechend besser sein als die basis Version, so einfach ist das.
Das Pro label hat nicht Sony einfach dahin geschrieben, sondern Rockstar!
Wenn es CD Projekt bei Cyberpunk schafft 60 FPS hinzukriegen, wird es doch Rockstar auch hinbekommen? Und in CB ist die Welt auch sehr belebt. Hinzu kommt Raytracing. Wo ist das Problem? Wie hat es CD Project geschafft??? Vll mal dort anrufen. 😜
Äpfel und Birnen.
Cyberpunk NPC KI ist nicht vorhanden.
GTA 6 hat die wohl realistischste KI in einem Game bis dato, 600.000 Animationen allein die NPC (GTA V 50.000, als Vergleich).
frisst CPU.
Weitsicht, Level of detail ist auch ein anderes Level. Alles CPU Berechnungen.
keine Chance auf mehr fps bei der Pro, wenn die Pro gerade mal lächerliche 7% nutzbare mehr an CPU Performance hat.