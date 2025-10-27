PS5 Pro: Enthüllt der Power-Saver-Mode Sonys geheime Zukunftspläne?

Sony hat mit dem jüngsten Firmware-Update eine Funktion freigeschaltet, die auf den ersten Blick harmlos klingt, und sich bei näherer Betrachtung als kleines technisches Experiment mit großer Tragweite entpuppt. Der sogenannte „Power Saver Mode“ soll den Stromverbrauch von PS5-Spielen halbieren, CO₂ sparen und Sonys Nachhaltigkeitsziele für 2050 untermauern.

Doch wie so oft bei Sony steckt mehr dahinter: Digital Foundry hat den Modus ausführlich getestet, und kam zu der Erkenntnis, dass dies womöglich der erste Schritt in Richtung einer neuen PlayStation Handheld-Generation ist.

Was ist der Power-Saver-Mode überhaupt?

Der Modus taucht derzeit in mehreren PS5-Titeln auf, unter anderem Demon’s Souls, Days Gone Remastered und Death Stranding 2. Spiele, die kompatibel sind, bekommen auf dem Dashboard ein kleines grünes Blatt-Symbol, über das man die Funktion aktivieren kann. Danach startet das Spiel neu, denn die Grafikoptionen ändern sich teils drastisch.

Sony beschreibt das Feature offiziell als Maßnahme zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Laut Digital Foundry sinkt die Leistungsaufnahme dabei von über 200 Watt auf rund 100 Watt, also eine Einsparung um bis zu 50 Prozent.

Das klingt gut, bedeutet in der Praxis aber auch: reduzierte Hardwareleistung.

Technisch gesehen: eine künstlich beschnittene PS5

Digital Foundry konnte die Leistungswerte des Power-Saver-Modus verifizieren, und sie lesen sich fast wie eine Light-Version der PS5-Hardware.

Diese Einschränkungen gelten im Power-Saver-Mode:

CPU: nur 8 Threads statt 16 (also effektiv 4 Kerne / 8 Threads)

GPU: reduzierte Taktraten um ca. 10–20 %

RAM: halbierte Speicherbandbreite (GDDR6 auf halber Taktfrequenz)

Keine Unterstützung für PSSR-Upscaling oder VRR

3D-Audio nur mit 75 % der vollen Kapazität

Auf PS5 Pro: nur 36 Compute Units aktiv (statt 60)

Mit anderen Worten: Die Konsole simuliert eine schwächere Hardwarebasis. Und genau das lässt aufhorchen, denn diese Werte passen verblüffend gut zu den geleakten Spezifikationen des kommenden PlayStation Handheld.

Demon’s Souls im Power-Saver-Test: Halbe Framerate, gleiche Qualität

Im Remake von Demon’s Souls zeigt sich die sparsame PS5 besonders pragmatisch. Die bisherigen Grafikmodi („Performance“ und „Quality“) verschwinden, stattdessen gibt es nur noch die Option „Power Saver“.

Das Ergebnis:

Auflösung bleibt bei 1440p,

aber die Framerate halbiert sich von 60 auf 30 FPS.

Texturen, LODs, Physik und Ladezeiten bleiben unverändert.

Im normalen Gameplay bleibt die Bildrate stabil, nur bei Szenen mit vielen Gegnern oder Explosionen fällt sie teils auf 25 FPS. Dafür sinkt der Stromverbrauch drastisch: von ca. 200 W auf unter 100 Watt.

Digital Foundry spricht hier von einer „beeindruckenden Effizienzsteigerung“, auch wenn das Spielgefühl naturgemäß leidet.

Days Gone Remastered: Dynamisch, aber nicht stabil

Ganz anders Days Gone Remastered, wo Entwickler Bend Studio versucht hat, beide Originalmodi (Performance & Quality) beizubehalten, trotz des reduzierten Leistungsbudgets.

Die Resultate sind gemischt:

Performance-Mode: 1280 × 1440 Pixel (statt 2560 × 1440), variable Framerate zwischen 50 – 60 FPS

1280 × 1440 Pixel (statt 2560 × 1440), variable Framerate zwischen 50 – 60 FPS Quality-Mode: 4K bleibt erhalten, aber mit stärkerem dynamischem Scaling (bis runter auf 1920 × 2160)

4K bleibt erhalten, aber mit stärkerem dynamischem Scaling (bis runter auf 1920 × 2160) Foliage-LOD und Ambient Occlusion wurden reduziert

wurden reduziert PSSR-Upscaling auf der PS5 Pro entfällt komplett

Der Stromverbrauch liegt hier bei rund 115 Watt, also höher als bei Demon’s Souls, aber immer noch deutlich unter der Standardleistung. Die FPS-Varianz ist allerdings größer, gerade bei Hordenkämpfen sinkt die Bildrate teils auf 45 FPS.

Digital Foundry rät klar: Nur mit VRR-Display spielbar, sonst merkt man die Schwankungen deutlich.

Sonys grünes Image oder ein technischer Feldversuch?

Offiziell positioniert Sony den Power-Saver-Mode als ökologische Maßnahme. Die Japaner wollen bis 2050 klimaneutral wirtschaften, mit schrittweisen Einsparzielen in Produktion und Betrieb. Doch Digital Foundry geht weiter: Die Redaktion sieht in diesem Modus einen klaren Fingerzeig auf Sonys nächste Hardwaregeneration, insbesondere eine portable Variante.

Denn die Einschränkungen bei CPU, RAM und GPU entsprechen fast exakt den Leaks zur angeblichen „PlayStation Portable (2026)“, die mit einem auf 4 Kernen basierenden „Kynis“-Chip arbeiten soll. Das Ziel: Desktop-PS5-Spiele auf einem mobilen Gerät lauffähig machen – bei rund 15 Watt Leistungsaufnahme statt 200 Watt.

Kurz gesagt: „Der Power Saver Mode ist nicht einfach ein Energiesparmodus – er ist ein Entwicklungsprofil für Sonys künftiges Handheld-Ökosystem.“

Praktischer Nutzen? Eher gering.

So spannend das Konzept ist, im Alltag bleibt der Nutzen überschaubar. Niemand kauft sich eine PS5 Pro, um Demon’s Souls bei halber Framerate zu spielen, nur um ein paar Cent Strom zu sparen. Digital Foundry bringt es auf den Punkt: „Es ist eine tolle Initiative, aber kaum jemand wird freiwillig mit halber Performance spielen, um den Planeten zu retten.“

Interessant ist jedoch die technische Seite: Der Modus zwingt Entwickler, sich mit Bandbreiten-Engpässen, CPU-Limits und effizienteren Shadern auseinanderzusetzen – Wissen, das bei der Anpassung an ein Handheld-System Gold wert ist.

Ein grüner Vorwand mit klarer Strategie

Der Power-Saver-Mode ist weniger ein Feature für Spieler als ein Experiment für Entwickler, und ein Schlüsselpuzzleteil in Sonys Zukunftsplänen.

Er zeigt,

wie stark man PS5-Spiele drosseln kann, ohne sie unspielbar zu machen,

und wie eine mobile PlayStation technisch möglich wäre,

gleichzeitig verkauft Sony das Ganze als Nachhaltigkeitsmaßnahme.

Ob Spieler den Modus je aktiv nutzen, ist fraglich. Doch für Sonys Ingenieure dürfte er ein wertvolles Testfeld sein, und vielleicht das erste echte Lebenszeichen der „PS6 Portable“, über die schon seit Monaten spekuliert wird.

Der Power-Saver-Modus spart Strom, zeigt Sonys grünes Gesicht, und deutet auf ein deutlich spannenderes Projekt hin: eine PlayStation, die in der Hand liegt.