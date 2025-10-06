PS5 Pro: Entwickler bestätigt – Path Tracing technisch möglich, aber …

Seit Monaten diskutiert die Gaming-Community, wie weit Sony mit der PS5 Pro wirklich in Richtung High-End-Grafik geht. Jetzt liefert ausgerechnet Gaijin Entertainment – die Entwickler hinter War Thunder – eine interessante Antwort: Ja, die Konsole kann technisch Path Tracing darstellen. Aber ob das in der Praxis passiert, steht auf einem anderen Blatt.

László Perneky, leitender Programmierer bei Gaijin, erklärt gegenüber Wccftech, dass die PS5 Pro grundsätzlich leistungsfähig genug sei, um Path Tracing Global Illumination (PTGI) zu unterstützen. Das große Aber: Die Performance müsse passen, und aktuell konzentriere man sich zuerst auf die Implementierung klassischer Raytracing-Effekte. Erst wenn klar ist, wie viel „GPU-Budget“ noch bleibt, wolle man evaluieren, ob PTGI sinnvoll umsetzbar ist.

Mit anderen Worten: Die Hardware ist bereit, aber das Software-Feintuning entscheidet.

Zwischen Theorie und Realität

Was nach einem kleinen technischen Detail klingt, ist in Wahrheit ein spannender Gradmesser für die Fähigkeiten der PS5 Pro. Path Tracing ist so etwas wie die Königsklasse der Lichtberechnung: realistisch, aber extrem rechenintensiv. Auf dem PC liefern Spiele wie Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 eindrucksvolle Beispiele, allerdings nur mit High-End-GPUs und oft massiver Unterstützung durch Upscaling-Technologien.

Sony selbst hält sich bei diesem Thema bislang bedeckt. Schon Mark Cerny, Architekt der PS5-Pro-Hardware, hatte betont, dass es keine einfache Ja-oder-Nein-Frage sei. Jede Engine gehe anders mit Raytracing und Path Tracing um, ein pauschales Leistungsversprechen wäre also unseriös.

Das bestätigt indirekt auch Gaijin. Nur wenn man gezielt Anpassungen an der Engine vornimmt, könnte die PS5 Pro das Feature sauber stemmen.

Realistische Erwartungen statt Wunschdenken

Selbst wenn War Thunder künftig Path Tracing light bekommt, also eine optimierte Variante wie PTGI, dürfte das mehr ein technisches Experiment als ein Standardfeature bleiben. Für vollwertiges Path Tracing in Spielen wird wohl erst die PS6 zur echten Bühne.

Trotzdem ist die Aussage der Entwickler interessant. Sie zeigt, dass Sony mit der PS5 Pro tatsächlich näher an PC-Grafik heranrückt, als viele Skeptiker glauben. Die Hardware kann mehr, als bislang sichtbar ist, nur muss jemand den Mut haben, sie wirklich auszureizen.

Die PS5 Pro könnte Path Tracing – theoretisch. Praktisch bleibt das Feature vorerst Zukunftsmusik. Doch allein die Tatsache, dass Entwickler wie Gaijin ernsthaft darüber sprechen, ist ein gutes Zeichen. Vielleicht erleben wir ja bald den Moment, in dem die Konsole zeigt, was wirklich in ihr steckt.