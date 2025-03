PS5 Pro erhält mit FSR 4 die „nächste Evolutionsstufe“ des Upscaling

In ersten Vergleichen mit DLSS 3.7 und 4.0 zeigt sich, dass FSR 4 einen großen Sprung gegenüber dem bisherigen FSR 3.1 macht. Besonders interessant: In einigen Bereichen ist FSR 4 fast auf Augenhöhe mit Nvidias neuem, transformatorbasierten DLSS 4. Zwar gibt es noch Szenarien, in denen DLSS 4 die Nase vorn hat, doch AMDs Fortschritte sind beachtlich. Digital Foundry bezeichnete die Ergebnisse als „erfreulich konkurrenzfähig“.

Vergangene Woche präsentierte AMD offiziell seine neuen RDNA 4-basierten GPUs, die mit deutlich gesteigerter KI-Leistung aufwarten. Ein zentrales Highlight ist FSR 4, ein neuer ML-basierter Upscaler, der mit Nvidias DLSS konkurriert. Die Qualität der Skalierung wurde erheblich verbessert, was in ersten Tests deutlich wird. Doch das vielleicht größte Aha-Erlebnis: AMD bestätigte, dass FSR 4 aus der Zusammenarbeit mit Sony im Rahmen von Projekt Amethyst hervorgegangen ist.

What do you think?