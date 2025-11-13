PS5 Pro fällt im Preis: PlayStation bereitet große Black Friday-Offensive vor

Der Black Friday 2025 steht vor der Tür, und laut einem neuen Leak von billbil-kun könnte Sony diesmal richtig groß auffahren. Nach Monaten stabiler Preise deutet sich erneut eine echte Preissenkung für alle PS5-Modelle an, inklusive der PS5 Pro.

Dem Leak zufolge sollen die Black-Friday-Angebote ab dem 21. November in Europa starten und bis Anfang Dezember laufen. Die Rabatte sollen nicht nur von Händlern, sondern direkt von Sony kommen, also offiziell über den PlayStation Store und autorisierte Partner.

PS5 Pro erneut unter 700 Euro

Die größte Überraschung betrifft die PS5 Pro. Das neue Flaggschiff-Modell soll mit einem Preis von 699 Euro in den Sale gehen, ganze 100 Euro weniger als bisher. Für eine Konsole, die erst vor einem Jahr erschienen ist und technisch sichtbar über der Standard-PS5 liegt, ist das ein tolles Angebot.

Fast noch spannender ist der Preissturz bei der PS5 Slim Edition. Diese wird um satte 150 Euro reduziert – auf nur 349 Euro. Das wäre der tiefste offizielle Preis seit dem Start der Konsole und dürfte den ohnehin starken Absatz noch einmal ankurbeln. Dieses Angebot ist bereits bei Media Markt verfügbar.

Auch die Standard-PS5 mit Laufwerk wird im Preis sinken, von 549 auf 449 Euro. Ergänzend dazu wird Sony offenbar das neue Fortnite-„Flowering Chaos“-Bundle in Europa anbieten, wahlweise als Standard- oder Digital-Version, mit denselben Preisnachlässen.

Erwartete Black-Friday-Preise im Überblick:

PS5 Standard (mit Laufwerk): 449 € statt 549 €

statt 549 € PS5 Digital Edition: 349 € statt 499 €

statt 499 € PS5 Pro: 699 € statt 799 €

statt 799 € PS5 Fortnite „Flowering Chaos“-Bundle: ab 349 €

Händler legen wohl noch drauf

Wie schon in den Vorjahren könnten einige Händler die offiziellen Rabatte mit eigenen Aktionen kombinieren. Laut dem Leak hat etwa Intermarché in Frankreich bereits eine zusätzliche Treuebonus-Aktion angekündigt, bei der Käufer der Digital Edition weitere 100 € als Guthaben erhalten, was einem effektiven Preis von 299 € entspricht.

Ähnliche Aktionen dürften auch in Deutschland folgen, etwa über Kundenkarten oder Cashback-Systeme. Offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht, und die Stückzahlen bleiben wie immer begrenzt.

Dass Sony zum Black Friday alle PS5-Modelle in den Sale schickt, inklusive der PS5 Pro, ist ein klassisches Verhalten in diesem Generationszyklus. Man will Marktanteile halten, bevor 2027 mit der nächsten Hardware-Welle gerechnet wird. Für Spieler ist das ein seltener Glücksfall: leistungsfähige Hardware zu vernünftigen Preisen, und das direkt vom Hersteller.