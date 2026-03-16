PS5 Pro Firmware-Update bringt PSSR 2 – Silent Hill f, Cyberpunk 2077 & weitere

Ein neues Firmware-Update für die PS5 und PS5 Pro führt heute die technisch überarbeitete Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) ein. Die KI-gestützte Upscaling-Technologie zielt auf eine präzisere Bildrekonstruktion, erhöhte Stabilität bei Bewegungen und eine verbesserte Darstellung feiner Details ab, um die Hardware der PS5 Pro effizienter zu nutzen.

Optimierte Bildrekonstruktion und Partikeleffekte

Die technische Basis der neuen PSSR-Algorithmen entstammt der „Project Amethyst“-Kooperation mit AMD. Das Upgrade der KI-Bibliothek analysiert Frames auf Pixelebene, um Bildrauschen und Ghosting-Effekte zu minimieren. Laut Entwicklerangaben von Ninja Theory profitiert insbesondere die Darstellung von Partikeleffekten in „Senua’s Saga: Hellblade II“ massiv von der neuen Version, was die visuelle Tiefe in zentralen Gameplay-Momenten verstärkt.

Bei „Final Fantasy VII Rebirth“ führt das Update zu einer natürlicheren Wiederherstellung feiner Strukturen, wie Haarsträhnen. Square Enix betont ergänzend, dass die Bildverarbeitung durch weniger Flimmern und reduzierte Nachzieheffekte deutlich stabiler wirkt. Ziel ist eine immersive grafische Qualität, die ohne die typischen Artefakte früherer Upscaling-Verfahren auskommt.

Unterstützung für kommende und bestehende Titel

Neben bereits angekündigten Titeln wie „Resident Evil Requiem“, „Alan Wake 2“ und „Control“ wird die verbesserte Technologie direkt zum Launch von „Crimson Desert“ am 19. März integriert. Capcom nutzt das Update zudem für „Monster Hunter Wilds“ und „Dragon’s Dogma 2“, um Klarheit und Bildstabilität über beide Titel hinweg zu verfeinern.

Konami bestätigt außerdem die Implementierung für „Silent Hill 2“ sowie „Silent Hill f“. Hier liegt der Fokus auf der Darstellung der 1960er-Jahre in Japan: Feine Details wie wehendes Gras oder komplexe Schattenwürfe sollen durch PSSR 2 schärfer gezeichnet werden, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Patches für „Cyberpunk 2077“ und „Assassin’s Creed Shadows“ sind für die kommenden Wochen angekündigt.

PSSR 2 in Alan Wake 2

Systemweite Option für PSSR-Titel

Für Nutzer einer PS5 Pro bietet das System-Update eine neue, optionale Einstellung in den Systemeinstellungen. Diese ermöglicht es, die verbesserte PSSR-Version auch auf bereits existierende Spiele anzuwenden, die den PSSR-Standard unterstützen. Da die Ergebnisse je nach verwendeter Engine variieren können, ist die Funktion manuell steuerbar und kann bei unerwarteten visuellen Effekten jederzeit deaktiviert werden.

Koei Tecmo setzt die Technik in „Nioh 3“ und „Rise of the Ronin“ ein, um die Kantenschärfe von natürlichen Objekten wie Bäumen und Blumen in offenen Spielwelten zu erhöhen. Dies soll besonders in schnellen Action-Sequenzen helfen, die High-Definition-Details beizubehalten, während die Bildrate stabil bleibt.

Das Update adressiert primär die Bildruhe und Detailtiefe auf der PS5 Pro. Die Verfügbarkeit beginnt phasenweise am 16. März um 22:00 Uhr PT (früher Morgen des 17. März MEZ). Der Nutzwert liegt in einer saubereren Bildausgabe bei gleichbleibender Framerate, wobei die manuelle Aktivierung für ältere PSSR-Titel ein sinnvolles Werkzeug zur Bildoptimierung darstellt. Zukünftige PS5 Pro-Titel sollen standardmäßig mit dieser verbesserten Version erscheinen.