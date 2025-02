PS5 Pro für 595 EUR: Jetzt zum absoluten Knallerpreis sichern

Die PS5 Pro sorgt auch 2025 noch für ordentlich Wirbel – und das nicht ohne Grund. Sie bringt nicht nur ein elegantes Facelift mit, sondern vor allem jede Menge Leistung. Wenn du 4K-Gaming, blitzschnelle Ladezeiten und atemberaubende Raytracing-Effekte in deinem Wohnzimmer erleben willst, dann ist die PS5 Pro der richtige Begleiter für dich. Mit einer 2 TB SSD und optimierter Hardware bietet sie nicht nur aktuellen Blockbustern wie Horizon Forbidden West oder Stellar Blade einen Schub, sondern auch zukünftigen Titeln genug Power. Angesichts der kürzlichen Ankündigungen dürfte die PS5 Pro zum unverzichtbaren Gadget in diesem Jahr werden . Auch der Jump’n Run Hit Astro Bot wurde kürzlich um den PS5 Pro Support erweitert .

Dank eines knallharten Rabatts von fast 25 Prozent bekommst du die High-End-Konsole, die Gaming auf das nächste Level hebt, zum Schnäppchenpreis. Einziger „Haken“: Es handelt sich um Rückläufer, was angesichts der kurzen Verfügbarkeit der PS5 Pro aber kein großes Hindernis darstellen sollte. Die Garantie ist selbstverständlich dabei! Und das optionale Laufwerk ist aktuell bei Media Markt & Co. in den Filialen verfügbar !

