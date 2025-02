PS5 Pro für 670 EUR, DualSense Edge, SSDs und mehr drastisch reduziert

Wer also jetzt schon in den Genuss der neuesten Games in voller PS5-Pro-Power kommen möchte, sollte nicht lange zögern. Weitere Deals haben wir nachfolgend zusammengefasst:

Der Preis der PS5 Pro liegt zwar immer noch über dem der Standard-PS5, doch die deutliche Leistungssteigerung macht die Investition für Hardcore-Gamer durchaus attraktiv. Die ersten Eindrücke bestätigen signifikante Verbesserungen, sowohl grafisch als auch in der Performance. Über 100 Titel profitieren bereits von der PS5 Pro. Besonders hervorgehoben wird derzeit Kingdom Come Deliverance 2 von Warhorse Studio, das die Leistung der PS5 Pro optimal nutzt.

Media Markt setzt wieder auf die beliebte 19 % Aktion zum Superbowl und bietet eine Vielzahl an attraktiven Rabatten auf Konsolen, Spiele und Zubehör. Besonders hervorzuheben ist die PS5 Pro , die in diesem Zeitraum für etwa 670 Euro erhältlich ist – ein echtes Schnäppchen für alle, die auf die leistungsstärkste Version der Konsole umsteigen möchten.

