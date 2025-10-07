Anzeige

PS5 Pro für 709 € im Blitz-Deal: Die Chance für dein Gaming-Upgrade!

Blitz-Deal: Die PS5 Pro jetzt für nur 709 € statt 799 €. Hol dir Sonys stärkste Konsole mit 2 TB SSD und RDNA 3-Power – nur für kurze Zeit!

Ps5 Pro Deals

Die PS5 Pro ist aktuell für nur 709 Euro bei Media Markt erhältlich, ein Preis, der angesichts der gebotenen Leistung absolut fair ist. Mit satten 100 Euro Rabatt bekommst du Sonys stärkste Konsole zum echten Schnäppchenpreis. Aber Achtung: Dieses Angebot gilt nur kurzzeitig und solange der Vorrat reicht.

Warum du jetzt zugreifen solltest

Die PS5 Pro gilt als das ausgereifte Meisterstück der aktuellen PlayStation-Generation – leiser, stärker und zukunftssicher. Mit ihrer verbesserten Zen 2-CPU, der RDNA 3-GPU mit 16,7 TFLOPS und der 2 TB SSD ist sie die perfekte Wahl für Gamer, die keine Kompromisse eingehen wollen.

Dank PSSR-Upscaling liefert die PS5 Pro beeindruckendes 4K-Gaming mit flüssiger Performance und realistischen Raytracing-Effekten, die selbst grafische Schwergewichte wie Assassin’s Creed Shadows oder Death Stranding 2 mühelos stemmen.

Auch im Hinblick auf Zukunftssicherheit punktet die PS5 Pro: Hunderte Spiele profitieren bereits von der zusätzlichen Leistung, und mit den kommenden Releases, insbesondere dem von GTA 6 im Jahr 2026, gibt es kaum noch ein Argument gegen die PS5 Pro.

PS5 Pro Digital Edition

Blitz-Deals bei Media Markt!

799 EUR709 EURGet It Now

Upgrade sichern, bevor es zu spät ist

Mit einem Preis von 709 Euro liegt die PS5 Pro derzeit rund 100 Euro unter der unverbindlichen Preisempfehlung, und das ist in der aktuellen Marktlage bemerkenswert. Wer also ohnehin über ein Upgrade nachgedacht hat, findet jetzt einen passenden Zeitpunkt.

Besitzer der Standard-PS5 profitieren von der deutlich höheren Grafikleistung, schnelleren Ladezeiten und der größeren 2-TB-SSD, während Neueinsteiger direkt die modernste Version der Konsole erhalten. Die PS5 Pro ist nicht nur ein Zwischenschritt, sondern eine langfristige Investition in die kommende Spielegeneration. Gerade angesichts steigender Produktionskosten und potenzieller Preisanpassungen in den kommenden Monaten ist dieses Angebot mehr als nur ein kurzfristiger Schnapper, es ist eine sinnvolle Entscheidung für die nächsten Jahre Gaming.

