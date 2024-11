PS5 Pro für 739 Euro zum Schnäppchenpreis: Jetzt zuschlagen!

Aktuell bietet SB-Direct auf Ebay die PS5 Pro für 749 Euro an – ein Preisnachlass von immerhin 50 Euro. Noch besser wird es, wenn ihr den Vouchercode: POWEREBAY10E einsetzt: Hier spart ihr weitere 10 Euro und zahlt so nur 739 Euro . Für eine Konsole, die erst vor wenigen Tagen erschienen ist, ein echtes Highlight!

What do you think?