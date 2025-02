PS5 Pro: Kingdom Come Deliverance 2 zeigt, das Beste kommt erst noch

Die Spielewelt ist in Aufruhr, denn Kingdom Come Deliverance 2 hat die Gaming-Community mit seiner beeindruckenden Grafik und Leistung auf der PS5 Pro überrascht. Dieser Titel hat bewiesen, dass die PS5 Pro alles andere als eine Enttäuschung ist und ihre wahre Leistungsfähigkeit noch lange nicht ausgeschöpft wurde.

Die Kritik an der PS5 Pro war in der Vergangenheit groß – sicherlich auch berechtigt, nachdem entsprechende Updates teilweise wieder zurückgezogen wurden. Viele Spieler waren enttäuscht und sahen keinen deutlichen Unterschied zur Basis-PS5. Doch Kingdom Come Deliverance 2 hat gezeigt, dass diese Skepsis unbegründet scheint. Das Spiel gilt als Meisterwerk der Grafik und übertrifft sogar Final Fantasy VII Rebirth, das zuvor als das beeindruckendste Spiel auf der PS5 Pro galt.

Endlich sichtbare Unterschiede zur Basis-PS5

Besonders bemerkenswert ist die Darstellung der riesigen und detaillierten Spielwelt. Die Entwickler haben es geschafft, geschäftige Marktplätze, belebte Stadtstraßen, dichte Wälder und weite Felder mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit darzustellen – was zuvor immer wieder als Herausforderung angesehen wurde. Die PS5 Pro hat keine Probleme, diese komplexen Umgebungen flüssig und ohne Ruckler wiederzugeben.

Die Stadt Kuttenberg gilt laut Berichten als besonders beeindruckendes Beispiel. Hier wimmelt es nur so von detailreichen Charakteren, die miteinander interagieren. Die PS5 Pro meistert diese Herausforderung mit Bravour und stellt die Stadt lebendig und authentisch dar. Auch die Wälder und Felder, in denen die PS5 Pro bereits zuvor glänzen konnte, wirken noch lebendiger und detaillierter.

Kingdome Come Deliverance 2 auf der PS5 Pro

PS5 Pro Performance liefert

Ein weiterer Pluspunkt ist die ausgewogene Balance zwischen Bildrate und grafischer Leistung. Die PS5 Pro bietet ein optimales Spielerlebnis, das sowohl flüssig als auch optisch ansprechend ist. Das war bisher auch nie das Problem. Im Gegensatz zur Basis-PS5, bei der man Kompromisse eingehen muss, um ein akzeptables Ergebnis zu erzielen, liefert die PS5 Pro weiterhin das bessere Gleichgewicht, auch ohne spezielle Optimierung.

Mit kommenden Titeln wie Assassin’s Creed Shadows, die ebenfalls hohe grafische Anforderungen stellen, wird die PS5 Pro hoffentlich ihr volles Potenzial in Zukunft noch besser entfalten können. Kingdom Come Deliverance 2 scheint erst der Anfang und hat gezeigt, was die Konsole imstande ist zu leisten. Die anfängliche Skepsis gegenüber der PS5 Pro könnte damit endgültig verflogen sein. Wer auf der Suche nach einem beeindruckenden Spielerlebnis ist, das in Grafik und Performance überzeugt, sollte sich die PS5 Pro-Version genauer ansehen.