PS5 Pro: Launch im Jahr 2024 steht wohl auf der Kippe

Großartig verwundern würde das nicht, denn die große Frage, die über allem steht, ist, wofür braucht es derzeit eine PS5 Pro? Sony selbst hat kaum vorweisbare Titel in den nächsten Monaten, die eine neue Hardware rechtfertigen würden. Für Concord, Astro Bot, LEGO Horizon Adventures oder das Until Dawn Remake reicht die aktuelle PS5 Slim locker aus, die auch ohne ein paar Grafik-Extras eine gute Figur machen.

What do you think?