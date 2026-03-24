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PS5 Pro: Mark Cerny bestätigt PSSR 2-Boost, mehr Bildqualität ohne FPS-Verlust

Sonys PSSR-Update spart 100 Mikrosekunden Rechenzeit pro Frame. Mark Cerny erklärt, warum das System-Feature auf der PS5 Pro die Bildqualität ohne FPS-Verlust steigert.

Mark Tomson
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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Ps5 Pro PSSR 2

Das neue PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) auf der PS5 Pro arbeitet in der neuesten Version effizienter als die Release-Version und benötigt pro Frame rund 100 Mikrosekunden weniger Rechenzeit. Das mag wenig klingen, macht aber den entscheidenden Unterschied aus.

In einem aktuellen Interview mit Digital Foundry bestätigte System-Architekt Mark Cerny, dass die neue Version von Sonys KI-Upscaler PSSR performanter arbeitet als ihr Vorgänger. Dieser Performance-Gewinn von etwa 100 Mikrosekunden pro Bild war die technische Grundvoraussetzung für das neue System-Feature „Enhance PSSR Image Quality“. Ohne diese Effizienzsteigerung hätte ein erzwungenes Upgrade bei älteren Titeln zu Framerate-Einbrüchen führen können, da moderne Upscaling-Modelle aufgrund komplexerer neuronaler Netze normalerweise einen höheren Rechenaufwand (GPU-Last) fordern.

PSSR-Effizienz ermöglicht systemweite Qualitäts-Option

Auch wenn 100 Mikrosekunden marginal klingen, ist der Wert in der engen Render-Pipeline einer Konsole gewichtig. Bei einer Zielrate von 60 FPS steht für die Berechnung eines Bildes ein Zeitfenster von lediglich 16,6 Millisekunden zur Verfügung.

Die Einsparung sorgt für:

  • Höhere Framerate-Stabilität: PSSR verbraucht weniger vom festen Performance-Budget.
  • Puffer für dynamische Auflösungen: Die GPU kann die gewonnene Zeit nutzen, um die Basis-Auflösung länger am oberen Limit zu halten.
  • Reduzierte Latenz: Ein schnellerer Upscaling-Pass verkürzt den gesamten Render-Vorgang minimal.

Vergleich mit DLSS und FSR

Traditionell erkaufen sich Upscaling-Technologien wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR eine bessere Bildruhe und weniger Ghosting durch aufwendigere Algorithmen. Dass Sony den umgekehrten Weg geht – bessere Bildqualität bei gleichzeitig sinkender Last –, deutet auf eine massive Optimierung der Machine-Learning-Modelle spezifisch für die Hardware-Struktur der PS5 Pro hin. Erste Analysen von Titeln wie Gran Turismo 7 bestätigen, dass die Bildqualität steigt, während die Performance-Werte stabil bleiben.

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Für Besitzer einer PS5 Pro bedeutet das konkret: Die Option „Enhance PSSR Image Quality“ kann bedenkenlos dauerhaft aktiviert bleiben. Anstatt wie bei PC-Hardware oft üblich zwischen „Qualität“ und „Performance“ abwägen zu müssen, liefert das System-Update hier ein kostenloses Upgrade für die Bildruhe, ohne die Hardware stärker zu belasten.

Sony liefert hier eine seltene Ausnahme im Hardware-Bereich: ein Software-Upgrade, das weitaus mehr liefert und weniger verbraucht. Dass PSSR nun systemweit ältere Versionen ohne Entwickler-Patch ersetzen kann, macht die PS5 Pro langfristig wartungsärmer für Nutzer, die keine Lust auf manuelle Grafik-Settings haben. Die 100 Mikrosekunden sind kein Gamechanger für die FPS-Zahl an sich, aber sie garantieren, dass das Upscaling nicht zum Flaschenhals wird.

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SOURCES:Digital Foundry
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