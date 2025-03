PS5 Pro mit AMDs FSR 4-Tech: Der Gamechanger, der unter Usern für Furore sorgt

Konkret bedeutet das: FSR 4 selbst kann aufgrund der verwendeten ML-Hardware nicht direkt auf der PS5 Pro ausgeführt werden. Vermutlich liegt das daran, dass AMD seine genaue ML-Beschleunigung noch nicht festgelegt hatte, als das Design der PS5 Pro bereits abgeschlossen war. Also hat Sony selbst einen Versuch gewagt, während sie bei der nächsten Generation enger mit AMD zusammenarbeiten könnten, um die gleiche Beschleunigung in RDNA4/5 und PS6 zu erreichen. In der Zwischenzeit könnte Sony daran arbeiten, Teile von AMDs neuem CNN auf die PS5 Pro zu „portieren“.

Auf Reddit & Co. überschlagen sich die Kommentare. Ein User schreibt : „Das sind großartige Neuigkeiten für Bildqualitäts-Nerds wie mich, lol. Der Artikel erwähnt auch eine engere Zusammenarbeit mit Entwicklern, um PSSR in ihre Spiele zu integrieren. Nvidia macht das oft im PC-Bereich und erzielt damit großartige Ergebnisse. Ich bin gespannt auf die Zukunft von PSSR!“

Die Reaktionen in der Community ließen nicht lange auf sich warten. Viele Spieler sehen darin endlich den finalen Kaufgrund für die PS5 Pro . Zwar die neuen Technologien nicht vor 2026 verfügbar sein, doch schon jetzt deuten sich enorme Vorteile gegenüber der Konkurrenz an, insbesondere bei aktuellen Titeln wie Assassin’s Creed Shadows , das unterschiedlichste Grafik- und Raytracing-Modi bietet.

Ein zentrales Highlight ist FSR 4, ein neuer ML-basierter Upscaler, der mit Nvidias DLSS konkurriert. Die Qualität der Skalierung wurde erheblich verbessert, was in ersten Tests deutlich wird. Doch das vielleicht größte Aha-Erlebnis: AMD bestätigte, dass FSR 4 aus der Zusammenarbeit mit Sony im Rahmen von Projekt Amethyst hervorgegangen ist .

Die gestrige Ankündigung von Sonys Mark Cerny und AMD , zukünftig die Vorteile von FSR 4 in die hauseigene PSSR-Lösung der PS5 Pro zu implementieren, sorgte über Nacht für einen wahren Begeisterungsansturm unter den Usern. Damit könnte die Konsole endlich den erhofften Leistungsschub erhalten, den viele von Anfang an erwartet hatten.

What do you think?