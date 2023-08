PS5 Pro mit doppelt so viel Power? Insider nennt weitere Specs

Ob eine PS5 Pro kommt oder nicht, ist derzeit alles andere als sicher. Dafür reiht sich inzwischen ein Gerücht an das nächste, die sich aktuell wieder auf die Performance stützen. Mit diesen korrigiert man ein wenig vorherige Aussagen, bleibt aber dabei, dass die PS5 Pro deutlich mehr Power haben wird.

Erneut bringt der Tech-Channel RedGamingTech weitere Spezifikationen zur PS5 Pro in Umlauf, die nun doch auf dem Zen 2-Chip basieren soll, der bereits im aktuellen Modell verbaut ist. Zuvor ging man von einer Zen 4-CPU aus, die jedoch wohl nur für interne Entwicklungszwecke (DevKits) genutzt wird. Allerdings soll die Taktrate der CPU weiter angehoben werden, was in einer Performance resultieren soll, die sich zur jetzigen PS5 verdoppelt.

PS5 Pro mit verbesserter GPU?

Einen größeren Fokus soll Sony dafür auf die GPU legen, die als limitierender Faktor in der aktuellen Hardware angesehen wird und der Grund sein soll, warum man sich zum Beispiel mit nativen 4K und 60fps oder Raytracing so schwer tut. Letzteres hatte man als den Fortschritt in dieser Generation angepriesen.

Bei der GPU beruft man sich erneut auf die 30 Workgroup Processors (WGP), die mit ihren 60 Compute Units (CU) entweder auf RDNA 3 oder RDNA 3.5 basieren soll. Diese wurde nun schon von mehreren Insidern in Verbindung mit der PS5 Pro genannt, was die PS5 Pro am Ende zu einem Raytracing-Monster machen soll.

Kommt die PS5 Pro mit doppelt so viel Power?

Gleichzeitig soll eine schnellere SSD in der PS5 Pro verbaut werden, von der man weiß, dass es schon jetzt externe SSD-Speicher gibt, welche die Geschwindigkeit der aktuellen PS5 SSD übertreffen und die gar nicht genutzt wird, etwa die WD_Black SN850X. Wirklich festlegen möchte man sich hier derzeit aber nicht.

Generell verweist man darauf, dass sich sämtliche Spezifikationen bis zum Produktionsstart der PS5 Pro ändern können, was frühestens 2024 der Fall ist. Der Launch der PS5 Pro wird jeher erst gegen Ende des nächsten Jahres oder sogar erst 2025 erwartet.

Noch in diesem Jahr soll Sony dafür ein neues PS5 Modell (PS5 Slim) auf den Markt bringen, um vor allem Produktionskosten einzusparen und die Trennung zwischen Disc- und Digital Edition zu überwinden. Das Laufwerk soll es dann optional geben.