PS5 Pro nach einem Jahr: Echter Game Changer oder ernüchterndes Upgrade?

Ein Jahr nach dem Launch der PS5 Pro lohnt ein Blick zurück, diesmal aus technischer Perspektive, wie ihn Digital Foundry ausführlich vorgenommen hat. Zwischen dem Eindruck eines Beta-Testgeräts und echten Erfolgserlebnissen bleibt die zentrale Frage: Lohnt sich die Investition, oder bleibt die „Power-Konsole“ nur ein kosmetisches Upgrade? Oder steht die echte Stunde der PS5 Pro vielleicht erst noch bevor?

Wo die PS5 Pro glänzt

Eines vorweg: In ausgewählten Spielen liefert die PS5 Pro laut Digital Foundry sichtbare Verbesserungen. Gran Turismo 7 zeigt, was möglich ist – 4K, 120 Hz, RT in 60 fps und sogar PSVR2-Support. Auch Assassin’s Creed Shadows profitiert von flüssigem Raytracing bei 60 fps, während Final Fantasy 7 Rebirth dank PSSR eine stabile 60 fps-Performance liefert. Titel wie Control: Ultimate Edition, Horizon Forbidden West und Ninja Gaiden 4 beweisen außerdem, dass Sony die GPU-Power der Pro gezielt einsetzen kann. Wer Spiele wie Ghost of Yōtei oder Kingdom Come Deliverance 2 auf der PS5 Pro spielt, erlebt nicht nur höhere Auflösungen, sondern oft auch besseres Shading, stabilere Framerates und feinere Details.

Kurz gesagt: Wenn ein Spiel das volle PS5 Pro-Potenzial nutzt, kann der Unterschied groß sein, sowohl in der Bildqualität als auch in der Spielbarkeit.

Enttäuschungen und Mittelmaß

Aber hier wird die Bilanz kritisch. Viele Spiele profitieren kaum oder nur marginal. Doom: The Dark Ages, Astro Bot oder Call of Duty Black Ops 6 zeigen, dass der Boost oft auf der GPU allein beruht. CPU-limitiertes Gameplay oder suboptimale PSSR-Implementierungen verhindern spürbare Performance-Gewinne. Das Silent Hill 2 Remake und Dragon’s Dogma 2 offenbaren gar die Kehrseite. Flackernde PSSR-Effekte, gedrosselte Bildraten und unsaubere Upscaling-Lösungen schmälern das Spielerlebnis.

Die PS5 Pro ist somit kein automatisches Upgrade für jede neue Veröffentlichung, wie anfangs erhofft. Wer auf einen durchgängigen „Wow“-Effekt hofft, könnte enttäuscht werden. Aus meiner Sicht hat sich auch nicht das Versprechen erfüllt, dass man nicht mehr zwischen Grafik und Performance entscheiden muss. Dieses unschlüssige Gefühl konnte auch die PS5 Pro nie beseitigen.

PS5 Pro im Vergleich zur PS4 Pro

Die PS4 Pro hingegen hatte damals eine klar definierte Mission: 1080p-Spiele auf 4K heben. Bei der PS5 Pro ist das Ziel diffuser. Mehr Shader-Einheiten, bessere Ray-Tracing-Berechnung, AI-Up-Scaling – die Technik ist da. Doch die Umsetzung hängt stark vom Entwickler ab. Teilweise liefern diese beeindruckende Performance-Sprünge, daneben viele „gefühlte Mini-Upgrades“. Wer damals die PS4 Pro liebte, könnte bei der PS5 Pro weniger einheitliche Begeisterung erleben.

Ja und nein. In technisch ambitionierten Spielen zeigt sie ihr Potenzial und liefert spürbare Verbesserungen, besonders für Spieler, die solche Titel regelmäßig zocken. Wer hingegen vor allem auf Standard-PS5-Spiele setzt oder nur kleinere Updates bekommt, merkt den Unterschied kaum. Im ersten Jahr wirkte die PS5 Pro eher wie ein „Optionen-Upgrade“ als ein echter Game Changer. Doch 2026 könnte das anders aussehen, wenn Exklusivtitel wie Grand Theft Auto 6 die Hardware endlich richtig ausreizen. Die Hoffnung ruht dabei auch auf Technologien wie PSSR 2, die das Gefühl einer Beta-Phase hinter sich lassen könnten.

Für Technikfans ist die Konsole definitiv ein Gewinn; für alle anderen bleibt das Upgrade solide, aber nicht revolutionär wie einst die PS4 Pro. Bereut man den Kauf? Wahrscheinlich nicht – man sollte nur keine Wunder erwarten.