PS5 Pro nicht lieferbar: Sonys Schweigen im Angesicht des GTA 6-Ansturms

Wer fast 900 EUR für ein Stück Hardware in Form der PS5 Pro verlangt, sollte zum Händleransturm eigentlich liefern können. Bei weltweiten Händlern herrscht derzeit aber Ebbe in den Regalen, während die Verknappung die Marktpreise nach oben treibt.

Die PS5 Pro wird weltweit zunehmend knapp, stattdessen wirft Sony limitierte GTA 6-Dualsense Controller auf den Markt. Bei mehreren Händlern ist Sonys leistungsstärkste Konsole ausverkauft oder nur noch mit längeren Lieferzeiten erhältlich. Gleichzeitig steigen die Preise verfügbarer Angebote teilweise deutlich über die reguläre UVP. Das sieht nicht mehr nach einem gewöhnlichen Marktphänomen aus. Es sieht nach schlechtem Bestandsmanagement aus.

Sony selbst schweigt zur aktuellen Versorgungslage. Vielleicht auch aus gutem Grund: Bestimmt schraubt die gesamte PR-Abteilung gerade in Nachtschichten eigenhändig Konsolen zusammen. Ganz ernst gemeint ist diese Theorie natürlich nicht. Aber angesichts der aktuellen Situation wäre sie zumindest eine sympathische Erklärung dafür, warum eine Presseanfrage seit Tagen unbeantwortet bleibt. Ausweichmanöver haben im PR-Sektor lange Tradition.

PR-Kalkül statt transparenter Kommunikation

PlayStation Europe wurde von uns bereits vor Tagen kontaktiert – lange bevor andere Seiten das Thema „spontan“ für sich entdeckten und ebenfalls über die knappe PS5 Pro-Verfügbarkeit berichteten. Bereits am 26. August haben wir Sony um eine konkrete Antwort zur Versorgungslage in Europa gebeten – direkt vor dem GTA 6 Extended Look und dem gestrigen State of Play. Wir wollten unter anderem wissen, ob Sony derzeit mit Lieferengpässen konfrontiert ist und ob Produktion oder Auslieferungen an Händler in den vergangenen Monaten angepasst wurden.

Außerdem fragten wir nach möglichen Ursachen wie Produktionskapazitäten, Komponentenpreisen oder Problemen innerhalb der Lieferkette. Eine Frage war angesichts des bevorstehenden GTA 6-Launches besonders naheliegend: Spielt die erwartete Nachfrage rund um Rockstars Blockbuster eine Rolle bei Sonys aktueller Planung der PS5- und PS5 Pro-Bestände? Sony hat sich dazu bislang nicht geäußert. Nicht gegenüber uns – und offenbar auch nicht öffentlich. Eine konkrete Stellungnahme zur aktuellen PS5 Pro-Knappheit gibt es somit nicht.

Das Schweigen ist Taktik. Wer keine Zahlen nennt, muss keine Engpässe einräumen. Wir würden uns zwar wünschen, dass die PR-Abteilung schlicht damit beschäftigt ist, selbst neue PS5 Pro-Konsolen zusammenzuschrauben, doch die Realität ist unglamouröser: Sony will oder kann aktuell nicht kommunizieren. Schweigen als Geschäftspolitik – für den Japan-Riesen längst der Standardmodus.

Das GTA 6-Phänomen trifft auf Logistik

„GTA 6“ trifft auf leere Regale – so die Befürchtung. Der Zeitpunkt der Knappheit ist jedenfalls bemerkenswert. Das Spiel erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Gleichzeitig soll die PS5 Pro technische Verbesserungen gegenüber dem Basismodell bieten und ist damit für Spieler interessant, die „GTA 6“ möglichst hochwertig erleben möchten.

Nach dem jüngsten umfangreichen Gameplay-Material zu „GTA 6“ stieg das Interesse an der PS5 Pro zudem nochmals deutlich. Freie Marktwirtschaft im Ausnahmezustand. Ob „GTA 6“ tatsächlich der Grund für die aktuelle Knappheit ist, hat Sony allerdings nicht bestätigt. Und genau deshalb wären Antworten auf unsere Fragen interessant.

GTA 6 ist dabei nur die Spitze des Eisbergs. Auch Sonys eigene Schwergewichte geraten in Zugzwang. Allen voran „Marvel’s Wolverine“, für das in den kommenden Tagen ein umfassendes PS5 Pro-Showcase erwartet und zudem mit sündhaft teuren PS5 Pro Covern beworben wird. Das Spiel soll ein weiteres Aushängeschild für die Rechenleistung des 900-Euro-Klotzes werden. Nur bringt die schönste Technik-Demo nichts, wenn die dazugehörige Hardware im Handel nicht existiert. Sony bewirbt Flaggschiff-Titel für eine Konsole, die für normale Käufer schlicht nicht greifbar ist.

Kapazitätsgrenzen im Vorweihnachtsgeschäft

Für Käufer stellt sich inzwischen eine ziemlich einfache Frage: Bis zum 19. November sollte die PS5 Pro wieder flächendeckend verfügbar sein. Schließlich wird „GTA 6“ bereits als PS5 Pro Enhanced beworben, und eine gesonderte Vorstellung der technischen Verbesserungen für Sonys Premium-Konsole dürfte spätestens zum Launch ebenfalls anstehen. Spätestens dann müsste Sony die Lager entsprechend gefüllt haben – schließlich wäre es wenig sinnvoll, die Vorzüge der PS5 Pro für „GTA 6“ offensiv zu bewerben, während die Konsole selbst vielerorts nicht zum regulären Preis erhältlich ist.

Sollte die Nachfrage durch „GTA 6“ tatsächlich weiter steigen, hätte Sony ein geradezu absurdes Luxusproblem: Die eigene, fast 900 EUR teure Premium-Konsole verkauft sich offenbar besser, als der Konzern Geräte auf den Markt bringen kann. Eigentlich müsste man sich darüber freuen. In Sonys Fall fehlt dafür allerdings ein entscheidendes Detail: die Konsole. Ein Nachfrageproblem sieht anders aus. Das hier wäre eher ein Lieferproblem mit Ansage – und ein ziemlich teures Versagen vorausschauender Planung.

Bis Sony die Karten auf den Tisch legt, bleibt es bei Spekulationen. Fest steht nur: Die PS5 Pro ist knapp – und Sonys Schweigen spricht Bände.