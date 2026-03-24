PS5 Pro Power für Avatar: Frontiers Of Pandora – Update 1.020 liefert PSSR-Upgrade

Massive Entertainment schärft die Optik von „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf der PS5 Pro nach und behebt mit Patch 1.020 kritische Ladeprobleme. Während Besitzer der neueren Sony-Hardware von verbesserter Bildqualität profitieren, atmet die restliche Community bei den Stabilitäts-Fixes auf.

„Avatar: Frontiers of Pandora“ erhält mit dem neuesten Update 1.020 eine dedizierte Unterstützung für Sonys KI-Upscaling-Technologie PSSR, die das visuelle Erlebnis auf der PS5 Pro spürbar stabilisieren soll. Neben der optischen Politur optimiert der Patch vor allem technische Hürden, die Spieler seit dem letzten großen Inhalts-Update im Dezember begleiteten.

Schärfere Sicht durch PSSR-Integration

Der Fokus dieses Updates liegt klar auf der technischen Performance. PS5 Pro-Nutzer müssen in den Konsoleneinstellungen unter „Bildschirm und Video“ die Option „Optimierte PSSR-Bildqualität“ manuell aktivieren, um die neuen Vorteile in Pandora zu nutzen.

In Kombination mit den ebenfalls verbesserten XeSS Frame Generation-Algorithmen deutet alles darauf hin, dass Massive die Framerate-Stabilität in den dichten, vegetationsreichen Gebieten des Spiels priorisiert. Gerade in einem Titel, der so stark von seiner Flora und Fauna lebt, ist eine saubere Bildrekonstruktion ohne Ghosting-Effekte entscheidend für die Immersion.

Look out – a new Title Update is going live now!



🔄Fixed several "infinite loading screen" issues.

⛰️Fixes to the world & terrain.

📺Improvements to XeSS FG.

⚙️Various smaller fixes (UI & animations).

➕PS5 Pro players – please enable "Enhance PSSR Image Quality" (under "Screen… — Avatar: Frontiers of Pandora (@AvatarFrontiers) March 24, 2026

Ende der unendlichen Ladebildschirme

Abseits der Grafik-Spielereien ist die wichtigste Nachricht für die breite Spielerbasis die Behebung der „Infinite Loading Screen“-Fehler. Nichts killt den Spielfluss in einem Open-World-Abenteuer mehr als ein hängengebliebener Ladebalken beim Schnellreisen oder Spielstart. Dass Massive hier nun gezielt an mehreren Stellen nachgebessert hat, war überfällig. Ergänzt wird dies durch Korrekturen am Terrain und der Weltgeometrie, was lästige Clipping-Fehler oder fehlerhafte Kollisionsabfragen reduzieren sollte.

Nachdem im Dezember mit dem Third-Person-Modus und New Game Plus bereits massive Fan-Wünsche erfüllt wurden, wirkt Patch 1.020 wie die notwendige Aufräumarbeit. Es zeigt, dass Ubisoft den Titel auch über zwei Jahre nach Release nicht nur mit Content füttert, sondern die technische Basis an moderne Hardware-Standards anpasst.

Dieses Update löst keine Begeisterungsstürme durch neuen Content aus, ist aber ein Pflichttermin für Technik-Enthusiasten. Die PSSR-Unterstützung macht „Avatar: Frontiers of Pandora“ zu einem Vorzeigetitel für die PS5 Pro, während die Bugfixes den Spielalltag für alle spürbar flüssiger gestalten. Man darf gespannt sein, ob „Star Wars Outlaws“ und „Assassin’s Creed Shadows“ bald nachziehen.

Community-Frage: Merkt ihr den Unterschied durch PSSR bei der Vegetation von Pandora wirklich oder reicht euch der Standard-Modus der PS5 bisher aus?