PS5 Pro Preiserhöhung auf 900 EUR: Gerüchte über drastischen Sprung in Europa

Ein französischer Leaker meldet eine bevorstehende Preiserhöhung für PlayStation-Hardware, die den Preis der PS5 Pro auf knapp 900 EUR und der PS5 Slim auf 650 EUR heben könnte.

Sony plant laut aktuellen Berichten aus Frankreich eine massive Anpassung der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) für die gesamte aktuelle Hardware-Palette, wobei die PS5 Pro einen Preissprung von 100 EUR erfahren soll. Dieser Schritt wurde bereits vor Monaten vermutet.

Massive Preissprünge bei PS5 Pro und Slim im Gespräch

Die Informationen stammen vom X-Account „GyoJvFR„, der bereits in der Vergangenheit Preiserhöhungen bei Xbox korrekt prognostiziert hat. Sollten sich die Angaben bewahrheiten, würden die Preise im europäischen Raum wie folgt steigen:

PS5 Pro: Von 799,99 € auf 899,99 €

Von 799,99 € auf PS5 Slim: Von 549,99 € auf 649,99 €

Von 549,99 € auf PlayStation Portal: Von 219,99 € auf 249,99 €

Die Ankündigung soll laut der Quelle kurz bevorstehen, ein exaktes Datum für das Inkrafttreten der neuen Preise ist jedoch noch nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung seitens Sony steht aktuell aus.

Marktumfeld und wirtschaftliche Einordnung

Eine Preiserhöhung in diesem Stadium des Konsolenzyklus ist historisch gesehen ungewöhnlich. Normalerweise sinken die Fertigungskosten durch optimierte Prozesse und kleinere Chip-Strukturen über die Jahre. Allerdings kämpft die Tech-Branche aktuell mit zwei Faktoren: der Inflation und der massiven Nachfrage nach Halbleitern durch den KI-Boom, was die Einkaufspreise für Komponenten stabil hält oder gar nach oben treibt.

Zum Vergleich: Die PS5 startete 2020 mit einem Preis von 499,99 EUR. Eine Erhöhung auf 649,99 EUR für das Standardmodell (PS5 Slim) nach über fünf Jahren entspräche einer Steigerung von 30 Prozent gegenüber dem Launch-Preis – ein Novum in der Konsolengeschichte.

Skepsis gegenüber der Leak-Höhe

Obwohl die Quelle als glaubwürdig gilt, ist eine Steigerung um glatte 100 EUR pro Konsole ein riskanter Schritt für Sony. Das Unternehmen betonte zuletzt, man habe genügend Bestände gesichert und wolle den Umsatz eher durch die Monetarisierung bestehender Nutzer (Services, Software) steigern. Ein Preis von 900 Euro für die Pro-Version ohne Laufwerk würde die psychologische Schmerzgrenze vieler Konsumenten massiv überschreiten und die Plattform weiter in eine Nische für Enthusiasten drängen.

Für Spieler bedeutet diese Entwicklung: Wer mit dem Kauf einer PS5 oder PS5 Pro liebäugelt, sollte den Markt in den nächsten Tagen genau beobachten. Sollte Sony die Preise tatsächlich auf 900 Euro (PS5 Pro) bzw. 650 EUR (PS5 Slim) anheben, verliert die Konsole ihren preislichen Vorteil gegenüber Gaming-PCs der Mittelklasse fast vollständig. Technisch gesehen ist die Hardware gut, aber bei diesen Preisen rückt das Preis-Leistungs-Verhältnis in einen kritischen Bereich.