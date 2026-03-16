PS5 Pro: PSSR 2.0 im Tech-Check – Der erste Vorher-Nachher-Vergleich ist da

Sony liefert für die PS5 Pro eine neue Firmware für die überarbeitete Version des KI-Upscalers PSSR 2 aus, die massive Defizite der ersten Generation behebt. Vor allem Bildstabilität und Detailrekonstruktion profitieren von dem neuen Algorithmus, der auf der gemeinsamen „Project Amethyst“-Entwicklung mit AMD basiert.

Die Tech-Spezialisten von Digital Foundry haben vorab einen Blick auf PSSR 2 werfen können und präsentieren heute die beeindruckenden Unterschiede, auf die alle mit der PS5 Pro gewartet haben.

PSSR 2-Evolution: Abschied vom Bildrauschen

Die erste Version von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) blieb seit dem Launch hinter den Erwartungen zurück. Im Vergleich zu PC-Lösungen wie DLSS oder FSR 4 zeigte PSSR 1 oft instabile Kanten und ein charakteristisches, pfefferkörniges Bildrauschen. Die neue Iteration setzt hier an: In Titeln wie „Silent Hill f“ wird das störende Pulsieren der indirekten Beleuchtung (RTGI) vollständig eliminiert. Zudem zeigt sich das Bild deutlich schärfer, ohne dabei künstliche Artefakte zu verstärken.

Technisch basiert das Upgrade auf einem Super-Resolution-Algorithmus aus der Kooperation zwischen Sony und AMD. Interessant ist dabei die Performance: Messungen in „Monster Hunter Wilds“ belegen, dass die verbesserte Bildqualität nahezu keine zusätzliche GPU-Rechenzeit beansprucht. Die Bildraten bleiben im Vergleich zur alten PSSR-Version identisch, was auf eine effizientere Gewichtung des KI-Modells hindeutet.

Von Silent Hill bis Final Fantasy

In „Silent Hill f“ zeigt sich der größte Sprung. War die Bildqualität zuvor durch Bildrauschen und defekte Vegetation geprägt, liefert die neue Version eine stabile Anti-Aliasing-Lösung. Selbst feine Details wie die Streifen auf Texturen flimmern nicht mehr. Auch bei „Final Fantasy VII Rebirth“ verschwindet das instabile Wabern des Bildes. Entwickler nutzen das Upgrade zudem für Anpassungen am Texture-Mipmap-Bias, wodurch Oberflächen nun mehr Details auflösen, die der neue Algorithmus stabil darstellen kann.

Bei „Dragon Age: The Veilguard“ bleibt die Bilanz gemischt. Zwar ist die Vegetation stabiler, doch zeigen bestimmte Texturen weiterhin ein feines Punktmuster. Dies scheint jedoch ein spielspezifisches Problem zu sein, da es in anderen Titeln nicht auftritt. In „Monster Hunter Wilds“ sorgt das Upgrade vor allem für saubere Linien am Horizont und stabilere Screen Space Reflections (SSR) im Performance-Modus.

Die Stabilität des neuen Upscalers ermöglicht es Entwicklern, aggressivere dynamische Auflösungen zu wählen. Da PSSR nun auch bei niedrigeren Basisauflösungen ein sauberes Bild rekonstruiert, kann die gewonnene GPU-Leistung in andere Bereiche wie Raytracing investiert werden. Dies erfüllt nachträglich das Versprechen der PS5 Pro, die Bildqualität der 30-FPS-Modi bei flüssigen 60 FPS zu halten.

Das PSSR-Upgrade ist eine notwendige Korrektur. Die Bildqualität rückt näher an PC-Standards heran, während der Performance-Impact vernachlässigbar bleibt (ca. 2 ms für 4K-Upscaling). Die Verfügbarkeit hängt von spezifischen Spiele-Patches ab, wobei Sony künftig auch systemweite Upgrades für ältere PSSR-Titel ermöglichen könnte.