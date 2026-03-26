PS5 Pro: PSSR-2-Upgrade macht native Auflösung endgültig überflüssig

Die PS5 Pro hat mit der Einführung von PSSR 2 ein massives technisches Upgrade erhalten, das die bisherigen Kinderkrankheiten der KI-basierten Upscaling-Technologie weitgehend ausmerzt. In Zusammenarbeit mit AMD hat Sony den Algorithmus so weit optimiert, dass die Bildstabilität und Schärfe in zahlreichen Titeln drastisch zunehmen, während die Rechenlast laut Mark Cerny sogar um etwa 100 Mikrosekunden sinken kann.

Damit beweist Sony, dass hochwertige Rekonstruktion wichtiger ist als die reine native Auflösung: Ein Spiel wie „Alan Wake 2“ sieht im Performance-Modus der PS5 Pro bei einer internen Basis von nur 864p dank PSSR 2 sauberer aus als im Qualitäts-Modus der Standard-PS5. Digital Foundry legt nun eine umfassende Analyse verschiedener Titel vor.

Drei Wege zur neuen Upscaling-Präzision

Die Verteilung der neuen Technik folgt derzeit einem dreigeteilten Modell, was für Nutzer eine gewisse Aufmerksamkeit erfordert. Elf Titel, darunter Schwergewichte wie „Assassin’s Creed Shadows“ und „Hogwarts Legacy“, wurden von Sony bereits „ge-whitelistet“ und nutzen PSSR 2 automatisch. Paradoxerweise fehlen auf dieser offiziellen Liste bisher sämtliche First-Party-Titel von Sony, wie etwa „The Last of Us Part II“ oder „Marvel’s Spider-Man 2“.

Spieler können die Verbesserung jedoch für fast alle PSSR-unterstützten Spiele erzwingen, indem sie den entsprechenden Toggle für „erweiterte Bildqualität“ in den Systemeinstellungen der Konsole aktivieren. Der dritte Weg führt über native Integrationen in kommenden Releases oder dedizierte Patches, wie sie bereits für Resident Evil Requiem oder Crimson Desert vorliegen.

Technische Evolution gegen Bildrauschen und Instabilität

Die tiefgreifendsten Verbesserungen zeigen sich bei der Bildruhe und der Detailzeichnung auf Distanz. Während die erste Generation von PSSR in „Gran Turismo 7“ noch mit aufbrechenden Fahrbahnmarkierungen und flimmernden Kanten zu kämpfen hatte, liefert PSSR 2 ein wesentlich konsistenteres Bild. Ein entscheidender Durchbruch gelang zudem bei der Unterdrückung von Artefakten in der Unreal Engine 5.

Das berüchtigte „Grieseln“ in dunklen Bereichen, das durch die globale Beleuchtung (RTGI) verursacht und vom alten Upscaler oft fälschlicherweise verstärkt wurde, wird nun effektiv gefiltert. In Titeln wie „Silent Hill 2“ führt dies zu einer deutlich ruhigeren und glaubwürdigeren Atmosphäre, die nicht mehr von digitalem Rauschen überlagert wird.

Trotz dieser Sprünge bleibt die Technologie ein laufender Prozess mit vereinzelten Rückschlägen. In „Star Wars Jedi: Survivor“ etwa sorgt der neue Algorithmus zwar für stabilere Vegetation, erzeugt aber unter bestimmten Bedingungen feine Punktmuster in den Texturen. Auch bei „Assassin’s Creed Shadows“ wurde beobachtet, dass Regeneffekte vor komplexen Hintergründen fast unsichtbar werden können, da der Algorithmus die zeitliche Bildhistorie zu stark gewichtet. Diese minimalen Regressionen wiegen jedoch den massiven Gewinn an Klarheit und Texturdetails nicht auf, zumal sie oft durch gezielte Patches der Entwickler behebbar scheinen.

PSSR2 der erhoffe Gamechanger?

PSSR 2 ist das notwendige Rückgrat für die PS5 Pro, um den hohen Anschaffungspreis durch sichtbare grafische Überlegenheit zu rechtfertigen. Die Technologie erlaubt es Entwicklern, die interne Auflösung zugunsten von Raytracing oder höheren Bildraten zu senken, ohne dass das finale Bild an Brillanz verliert. Für Besitzer der Konsole ist die manuelle Aktivierung des Qualitäts-Toggles derzeit die wichtigste Einstellung, um das volle Potenzial der Hardware auszuschöpfen, da PSSR 2 den bisherigen Standard in fast jeder Hinsicht deklassiert.