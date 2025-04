PS5 Pro Teardown: Ein neuer Blick ins Innere der leistungsstärksten PlayStation aller Zeiten

Wenn man über Konsolen-Upgrades spricht, geht es meist um bessere Grafik und Features. Doch was steckt wirklich unter der Haube? Was macht die PS5 Pro zur „fortschrittlichsten PlayStation aller Zeiten“, wie Sony es selbstbewusst formuliert? Das verraten die Japaner heute in einem offiziellen PS5 Pro Teardown – mit Erkenntnissen direkt von den Sony-Ingenieuren, die das Gerät konzipiert haben. Warum so spät? Gute Frage! Vielleicht wollte man zunächst die Kinderkrankheiten beseitigen, bevor man die Eingeweide ungeniert präsentiert.

Die neue „Blade“-Optik

Die PS5 Pro unterscheidet sich schon äußerlich sichtbar von ihren Vorgängern. Drei markante Lüftungsschlitze – intern liebevoll „Blades“ genannt – zieren die Front des Gehäuses. Diese dienen nicht nur als stylisches Erkennungsmerkmal, sondern haben einen klaren funktionalen Zweck: Mehr Luftdurchsatz für mehr Leistung.

Laut Shinya Tsuchida, dem leitenden Designer für das mechanische Design der PS5 Pro, war die Herausforderung, das Wärmemanagement zu verbessern, ohne dabei das Design zu kompromittieren. Das Ergebnis ist eine Konsole, die bei etwas kompakteren Maßen als die ursprüngliche PS5 (2020) trotzdem mehr kühlt – und dabei sogar leiser bleibt.

Klingt nach einem Widerspruch: Mehr Power = mehr Kühlung = mehr Lärm? Nicht bei der PS5 Pro. Die sogenannte „Louver“-Struktur zwischen Gehäuse und Hauptkomponenten sorgt dafür, dass Lüftergeräusche gezielt weg vom Spieler gelenkt werden. Das bedeutet: selbst bei intensiver Last bleibt die Konsole akustisch zurückhaltend.

Der neue Lüfter ist größer als bei bisherigen Modellen, hat optimierte Flügel – und sogar winzige Mikroblätter zwischen den Hauptflügeln, die den Luftstrom effizienter und gleichzeitig leiser gestalten. Eine Konstruktion, die zeigt, wie ernst Sony das Thema Immersion nimmt. Denn was bringt ein Spiel in 4K mit Raytracing, wenn der Lüfter wie ein Staubsauger klingt?

Offizieller PS5 Pro Teardown

Schrauben gegen Strahlung: Elektromagnetische Abschirmung

Ein Detail, das oft übersehen wird, aber essenziell für moderne Elektronik ist: elektromagnetische Abschirmung. Im Inneren der PS5 Pro sitzen zahlreiche Schrauben am Metallgehäuse der Platine – nicht aus Panik vor Vibration, sondern um elektromagnetische Interferenzen zu minimieren. Schließlich soll die PS5 Pro nicht das WLAN stören oder deinem Smartphone den Empfang klauen.

Das Motherboard der PS5 Pro ist natürlich das Herzstück – größer, dichter, cleverer. Die SoC-Einheit (System on a Chip) ist nicht nur leistungsfähiger, sondern auch aufwändiger angebunden. Um die Geschwindigkeit der Speicheranbindung zu maximieren, wurden mehrlagige Leiterplatten verbaut. Während bei der aktuellen PS5 noch viele Leiterbahnen sichtbar sind, verschwinden diese bei der Pro in tieferen Lagen – das reduziert Störungen und erhöht die Signalgeschwindigkeit.

Die RAM-Konfiguration wurde ebenfalls überarbeitet: Statt 8 GDDR6-Chips wie bei früheren Modellen, kommt die PS5 Pro auf neun Speichermodule. Acht davon sind weiterhin schnelle GDDR6-Bausteine für Spiele und Rendering. Der neunte ist ein DDR5-Modul – zuständig für systemnahe Aufgaben wie das OS. Ergebnis: Die PS5 Pro kann Spielleistung und Systemaufgaben sauber trennen – eine clevere Entlastung, die gerade in grafikintensiven Titeln für einen Performance-Boost sorgt.

Flüssigmetall 2.0: Besserer Kontakt, stabilere Kühlung

Sony bleibt bei der PS5 Pro dem Einsatz von Flüssigmetall treu – eine Technik, die bereits mit der ursprünglichen PS5 eingeführt wurde. Neu ist jedoch: Die Kontaktfläche zwischen Chip und Kühlkörper wurde nun mit feinsten Rillen versehen, um das Verhalten des Flüssigmetalls noch stabiler zu machen. Kein Auslaufen mehr, wie zuvor befürchtet, keine ungleichmäßige Verteilung – einfach effiziente Wärmeübertragung auf höchstem Niveau.

Die PS5 Pro zieht etwa 48 Watt mehr Strom als ihr Vorgänger – und das will natürlich sauber geregelt sein. Die neue Stromversorgung ist größer, geschwungen geformt und passgenau ins Gehäuse integriert. Ein kleines Detail am Rande: Innen ist sogar der Name „Sony Interactive Entertainment“ eingraviert – kein Feature, das der Nutzer je sieht, aber typisch japanischer Perfektionismus in der Technikgestaltung.

Flüssigmetallkühlung 2.0 in der PS5 Pro

Heatpipes und Wi-Fi 7: Für Zukunft und Hitze gewappnet

Die Kühlkonstruktion besteht aus Kupfer-Heatpipes, Aluminium-Finnen und einem Stahlrahmen – ein High-End-Wärmemanagement, wie man es sonst eher aus Gaming-PCs kennt. Die Platzierung wurde minutiös geplant, um Hitze schnellstmöglich von der SoC-Einheit abzuführen.

Ein weiteres Zukunftsmerkmal: Wi-Fi 7. Die PS5 Pro ist eine der ersten Konsolen, die diesen neuen Standard unterstützt – obwohl er während der Entwicklung noch nicht einmal finalisiert war. Mutig? Ja. Weitsichtig? Ebenfalls. Damit ist die PS5 Pro bestens gewappnet für zukünftige Anforderungen an Online-Gaming, Streaming und Cloud-Features.

Eine Konsole, gebaut wie ein Schweizer Uhrwerk

Sony hat bei der PS5 Pro an praktisch jeder Schraube gedreht – im wahrsten Sinne des Wortes. Bessere Kühlung, leiserer Betrieb, mehr Leistung, cleveres Platinen-Design und zukunftssichere Technik machen die PS5 Pro zu einer echten Weiterentwicklung und nicht nur zu einem „PS5 mit Boost“.

Wer bei „Mid-Gen-Upgrade“ nur an ein paar Extra-Frames denkt, unterschätzt die Tiefe der Überarbeitung. Die PS5 Pro ist nicht einfach schneller – sie ist klüger gebaut. Inzwischen unterstützen zahlreiche Spiele die PS5 Pro, allen voran Assassin’s Creed Shadows, das als Ausnahmebeispiel gilt, was Hardware und Sonys PSSR zusammen erreichen können.