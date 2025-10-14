PS5 Pro: Teuer, stark – und trotzdem ein Beta-Testgerät

Ich habe keine PS5 Pro. Nicht aus Prinzip, sondern weil ich nicht einsehe, für 799 Euro Teil eines Experiments zu werden. Und nach dem, was Moore’s Law is Dead und andere Tech-Insider zuletzt über den aktuellen Zustand der PS5 Pro erzählen, fühle ich mich ziemlich bestätigt.

Denn obwohl Sonys neue Mittelgeneration technisch beeindruckend ist, häufen sich die Berichte über Spiele, die auf der PS5 Pro nicht besser, sondern teilweise sogar schlechter laufen als auf der Basis-PS5. Silent Hill 2, Avatar: Frontiers of Pandora, Jedi Survivor oder Metal Gear Solid Delta – alle haben oder hatten eines gemeinsam: sichtbare PSSR-Probleme. Das ist Sonys hauseigene Upscaling-Technologie, die eigentlich für sauberere Bilder sorgen soll, in der Praxis aber oft flimmert, flackert oder einfach inkonsistent arbeitet.

Sony scheint die PS5 Pro egal zu sein

Das Problem liegt nicht bei der Hardware, sondern bei Sonys fehlender Qualitätskontrolle. Wie Moore’s Law is Dead richtig sagt: Die PS5 Pro richtet sich an Enthusiasten, also genau jene, die mit 2.000-Euro-OLEDs spielen und jede Unschärfe bemerken. Wenn ausgerechnet diese Zielgruppe auf Spiele trifft, bei denen das Gras pulsiert oder Texturen unsauber skalieren, wirkt das fast schon wie ein schlechter Scherz.

Und ja, theoretisch sind das Details, die dem Massenmarkt egal sind. Aber wenn jemand 200 Euro mehr für dieselbe Konsole bezahlt, erwartet er eben mehr, nicht weniger. Trotzdem lässt Sony offenbar jeden Entwickler machen, wie er will, wie in meinem Artikel hier festgestellt. Manche Studios liefern gute Implementierungen, andere schlampen, und niemand bei Sony scheint das zu überprüfen. Das Ergebnis: PS5 Pro-Versionen, die sich nicht wie Upgrades, sondern wie Zufallsprodukte anfühlen.

Noch deutlicher wird das Versagen, wenn man den Kontext betrachtet: Die PS5 Pro wirkt inzwischen wie ein Beta-Testgerät für Sonys KI-Upscaling (PSSR). Fehlerhafte Renderpfade, instabile Bildqualität – das alles erinnert weniger an eine Premium-Konsole als an ein Versuchslabor. Und während die Käufer testen, schaut Sony einfach zu.

Warum? Weil sie es können.

Im Podcast wurde ein unangenehmer, aber realistischer Punkt angesprochen: Sony müsse sich schlicht nicht mehr anstrengen, weil Microsoft längst keine echte Konkurrenz mehr darstellt. Als die Xbox Series X noch halbwegs mithalten konnte, reagierte Sony mit schnellen Updates – VRR, 1440p-Support, neue PS Plus-Optionen. Heute? Nichts davon. Kein Druck, keine Motivation, keine Innovation. Und mit einem potenziellen Ausstieg von Xbox aus dem Hardwaremarkt wird sich diese Situation weiter verschärfen.

Zur PS4 Pro-Ära war das anders: Sie kam in einer Zeit, in der 4K- und HDR-TVs gerade aufkamen, und bot tatsächlich einen sichtbaren Mehrwert. Heute besitzen die meisten ohnehin 4K/120 Hz-Displays, da reicht „etwas schärfer“ einfach nicht mehr als Argument.

Die PS5 Pro ist also nicht grundsätzlich schlecht, sie ist lediglich ein Symbol für Sonys Selbstzufriedenheit. Sie ist technisch stark, aber inhaltlich orientierungslos. Eine Konsole, die mehr verspricht, als sie im Alltag hält. Auf der anderen Seite ist nicht von der Hand zu weisen, dass Besitzer einer PS5 Pro die Vorteile zu schätzen wissen.

Oder wie es Moore’s Law is Dead zusammenfasst: „Wenn du 700 Dollar ausgibst, solltest du sicher sein, dass alles funktioniert – und nicht überlegen müssen, ob du lieber wieder die alte PS5 anschließt.“

Und genau das tue ich. Ich bleibe bei meiner normalen PS5, sie ist ehrlicher.