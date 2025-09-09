Latest

PS5 Pro Upgrade – FSR4-Termin für Performance-Boost eingegrenzt?

FSR4 kommt auf RDNA3 und die PS5 Pro bekommt ein Grafik-Upgrade. Erfahrt, wann das Update startet und wie es Performance & Upscaling verbessert.

11 Kommentare
Ps5 Pro Front

AMD-Fans dürfen sich auf eine spannende Entwicklung freuen. Die neueste Version der FidelityFX Super Resolution, FSR4, soll endlich auf RDNA3-Grafikhardware erscheinen. Nach langem Warten und zahlreichen Spekulationen hat sich bestätigt, dass die Arbeit an der Anpassung von FSR4 für RDNA3 und auch für die kommende PS5 Pro in vollem Gange ist. Doch warum hat es so lange gedauert, und was bedeutet das für Spieler auf Konsolen und PC?

Herausforderungen bei der Implementierung

Die Implementierung von FSR4 auf RDNA3 ist keine einfache Portierung. Anders als RDNA4 verfügt die RDNA3-Architektur nicht über die gleichen mathematischen Instruktionen, was bedeutet, dass einige Effekte in FSR4 von Grund auf neu entwickelt werden müssen. AMD musste quasi das gesamte Framework für diese Hardware umschreiben. Parallel dazu arbeitet das Team an der PS5 Pro-Version von FSR4, die seit einigen Wochen angekündigt ist. Die PS5 Pro bringt zwar nicht RDNA4 mit, punktet aber mit deutlich mehr KI-Rechenleistung, wodurch die Portierung vergleichsweise einfacher ist.

Die Entwickler priorisieren aktuell die PS5 Pro-Umsetzung, wie der Tech-Insider Moore’s Law Is Dead berichtet. Das Upgrade soll die Grafikleistung und Upscaling-Fähigkeiten der Konsole spürbar verbessern, ohne dass Spieler neue Hardware kaufen müssen. Mit FSR4 auf der PS5 Pro könnten Spiele nicht nur in 1080p, sondern auch in 1440p oder höheren Auflösungen flüssiger laufen. Das ist besonders für Spieler interessant, die ihre alten PS5-Spiele auf der Pro genießen möchten, ohne Kompromisse bei Bildqualität oder Performance einzugehen.

Wann können Spieler mit FSR4 auf der PS5 Pro rechnen?

Laut aktuellen Informationen soll die Veröffentlichung Ende 2025 oder Anfang 2026 erfolgen. Für RDNA2-Hardware ist dagegen keine offizielle Umsetzung geplant. Das macht die RDNA3-Version besonders wichtig, da viele zukünftige Produkte von AMD auf dieser Architektur basieren, darunter auch APUs wie Hawkpoint, Strix Point und Strix Halo. Für diese Chips könnte FSR4 ein entscheidender Vorteil gegenüber Konkurrenztechnologien wie NVIDIAs DLSS werden.

Für Konsolenbesitzer der PS5 Pro bedeutet das Upgrade vor allem eines: eine spürbare Verbesserung der Grafikdarstellung ohne zusätzliche Kosten. Spieler dürfen auf schärfere Bilder, höhere Framerates und insgesamt ein flüssigeres Spielerlebnis gespannt sein. Die Kombination aus PS5 Pro-Hardware und FSR4 zeigt einmal mehr, wie Upscaling-Technologien die Lücke zwischen Konsolen- und High-End-PC-Grafik schließen können.

Alles in allem verspricht AMDs FSR4-Update auf RDNA3 und der PS5 Pro einen echten Performance-Boost. Wer gehofft hat, dass die PS5 Pro lediglich ein kleines Refresh-Modell ist, wird positiv überrascht sein. Das Upgrade wird nicht nur bestehende Spiele verschönern, sondern auch zukünftigen Titeln auf der Konsole zu einem optischen Sprung verhelfen. Spieler, die Performance und Bildqualität gleichermaßen schätzen, sollten das FSR4-Update auf der PS5 Pro definitiv auf dem Radar haben, es könnte die Art, wie wir Spiele auf Konsolen erleben, nachhaltig verändern.

Benjamin Emilio Büschlen
3 Stunden zuvor

Wird das dann automatisch heruntergeladen ?

0
Antworten
Crydog
3 Stunden zuvor
Reply to  Benjamin Emilio Büschlen

System Software update wahrscheinlich

0
Antworten
Fahri Bulduk
3 Stunden zuvor

Ich zieh meine ps5 noch durch bis die Sechser kommt

0
Antworten
Rene Ltein
3 Stunden zuvor
Reply to  Fahri Bulduk

Fahri Bulduk kommt eh in 2 Jahren da lohnt es sich nicht mehr die pro zu kaufen

0
Antworten
Fahri Bulduk
3 Stunden zuvor
Reply to  Rene Ltein

Rene Ltein denk auch so 2 3 jahre

0
Antworten
Rene Ltein
3 Stunden zuvor
Reply to  Rene Ltein

Fahri Bulduk Die Pro würde sich, glaub ich, in meinen Augen nur für GTA6 lohnen. Das wäre der einzige Grund, weshalb ich von der normalen wechseln würde.

0
Antworten
Julian Huber
3 Stunden zuvor
Reply to  Fahri Bulduk

Fahri Bulduk also wenn ich was gelernt habe von den letzten beiden PlayStations, dann, dass es sich lohnt, bis zur Pro-Version zu warten…

0
Antworten
Kosta Reisch
3 Stunden zuvor

Das ist gut ps5 pro bietet auch rdna 3 archektur und nicht 4

0
Antworten
Sven Brehm
3 Stunden zuvor
Reply to  Kosta Reisch

Kosta Reisch nicht ganz eher RDNA 3.5

0
Antworten
Kosta Reisch
3 Stunden zuvor
Reply to  Sven Brehm

Sven Brehm aso OK ja dann so aber auf jeden Fall wird das Upgrade auf fsr 4 richtig gut.

0
Antworten
Maik Köhler
3 Stunden zuvor
Reply to  Sven Brehm

Sven Brehm genau einige Features von 4 mit drin!
Daher 3.5

0
Antworten
