PS5 Pro: User erfindet PS3-Design neu – und bekommt stattdessen eine Temu-PS5

Modding ist momentan in aller Munde, besonders bei der PS5 Pro. Die Kreativität kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, der Konsole ein individuelles Aussehen zu verleihen. Das beliebteste Modding-Experiment: das simple Austauschen der Faceplates. Innerhalb von Sekunden kann die PS5 Pro so aussehen, als hätte man sie gerade aus einer Designer-Vitrine gezogen – sei es im edlen Schwarz oder im nostalgischen 30th Anniversary-Look. Doch wie so oft im Leben gibt es immer jemanden, der es zu gut meint und sich dabei ziemlich blamiert.

Der Anfang war schon richtig

Ein besonders kurioses Beispiel dafür bietet der Reddit-Nutzer Dense-Bee-2884, der wohl den heiligen Gral des PS5-Moddings gefunden zu haben glaubte: eine „PS3-Nachbildung“ der neuesten Konsole. Die Umsetzung? Nun ja, sie lässt doch zu wünschen übrig. Statt der eleganten weißen Original-PS5-Pro-Platten hat er sich schwarze Faceplates besorgt, was an sich schon mal der richtige Weg ist.

Doch die wahre Krux liegt im Detail: In der unteren linken Ecke prangt ein Aufkleber zum 30. Jubiläum der PlayStation, der die Illusion wecken soll, dass seine PS5 im PS3-Design ein echtes Stück Geschichte ist. Nun ja, Ansichtssache. Bis dahin gab es immerhin noch viel Zuspruch.

Der Fail, der es zum Fallen brachte

Dennoch wollte der Fan dem Ganzen noch einen zusätzlichen Schuss Nostalgie verpassen. Auf Etsy wurde kurzerhand ein maßgeschneiderter ‚PlayStation 5‘-Aufkleber in der legendären ‚Spider-Man‘-Schriftart entworfen, die auch schon das PS3-Logo zierte. Ab da nahm das Ganze seinen Lauf. Die Schrift sah nicht nur wenig authentisch aus, sondern die ‚5‘ erinnerte eher an ein ‚S‘ – PlayStation S? Klingt nach einer Edition, die nie existiert hat und auch nie existieren wird.

Während einige Nutzer dem Design irgendwie noch etwas Positives abgewinnen konnten – allerdings erst, nachdem sie den Schriftzug ein zweites Mal ausrichten ließen –, muss man das Endergebnis wirklich mögen, um es zu schätzen. Ein User bringt es auf den Punkt: ‚Es tut mir leid, aber der Text ‚PlayStation S‘ lässt diese teure Konsole wie eine billige Temu-PS5 aussehen.‘

PS5 Pro-Modding – oder wie man es nicht machen sollte

So sehr sich Dense-Bee-2884 auch abmühte, die PS3 wiederzubeleben, das Endergebnis ist eher eine Erinnerung daran, dass nicht jedes Modding-Projekt die Konsole in ein Meisterwerk verwandelt. Vielleicht sollte er das nächste Mal einfach bei den Faceplates bleiben und die PS3 ein für alle Mal ruhen lassen. Dennoch macht PS5-Modding Spaß und hat schon verdammt gute Designs hervorgebracht – nicht dieses, aber viele andere. Also nicht entmutigen lassen!