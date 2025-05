PS5 Pro verliert ihren Luxusstatus – Microsoft steigt ins Premium-Irrenhaus ein

Na sowas: Die PS5 Pro hat ihren glanzvollen Titel als teuerster Klotz im Wohnzimmer verloren. Nein, sie wurde nicht günstiger – sie wurde schlicht von der Xbox Series X in der Galaxy Black-Edition mit 2 TB überholt. Microsoft, offenbar inspiriert von Luxusmarken und Wahnsinn, hat nämlich entschieden, dass 729,99 US-Dollar eine absolut angemessene Summe für eine 5 Jahre alte Konsole ist. Klar, warum auch nicht?

Ein unterhaltsamer Blick auf die monatliche Preisrallye

Sony kann sich nun ganz entspannt zurücklehnen und aufatmen – zumindest für den Moment. Denn während die PS5 Pro in den USA „nur“ 699,99 Dollar kostet, ist sie plötzlich das Schnäppchen unter den Konsolen für High-End-Gamer mit zu viel Strom und zu wenig Geduld.

Natürlich wäre es naiv zu glauben, dass das so bleibt. Sony hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es Preissteigerungen liebt – wie Omas ihren Thermomix. In Europa ist das längst Realität: 799,99 Euro für eine PS5 Pro, während Microsofts galaktisches Gerät da nur bei 699,99 Euro liegt. Was die Leistung angeht, sieht’s dann allerdings wieder anders aus – man bekommt bei der PS5 Pro deutlich mehr für sein Geld, was bei diesen Preisen auch langsam zur Voraussetzung wird.

Premium bekommt eine völlig neue Bedeutung

Was man Microsoft aber lassen muss: Sie geben dem Wort „Premium“ eine völlig neue Bedeutung. Und das nicht nur beim Preis. Denn mit der Galaxy Black Edition bezahlt man nicht nur für die Konsole – man bezahlt auch für das Gefühl, etwas gekauft zu haben, das selbst Apple rot vor Neid werden lässt. Vielleicht sollte man sie lieber „Xbox Series Excess“ nennen.

Doch während Microsoft fröhlich an der Preisschraube dreht, wirkt Sonys Preisgestaltung fast wie ein Akt der Wohltätigkeit. Fast. Die reguläre PS5 Digital Edition gibt es derzeit in den USA für 449,99 Dollar. Das sind lediglich 20 Dollar mehr als für die Xbox Series S mit 1 TB – jenes Gerät, das sich in Leistungsgesprächen gerne hinter der Tapete versteckt.

Je mehr ihr kauft, umso mehr spart ihr

Also, liebe Unentschlossenen: Wenn ihr jemals darüber nachgedacht habt, euch eine PS5 oder gar eine PS5 Pro zu kaufen – tut es – tut es jetzt, tut es schnell. Nicht irgendwann. Jetzt. Es ist wie beim Spritpreis – morgen kostet’s mehr, aber heute fühlt es sich wenigstens noch wie ein Deal an.

Und wenn Sony morgen doch die Preise erhöht, könnt ihr euch zurücklehnen, euer Glück kaum fassen und euch selbst auf die Schulter klopfen. Ihr habt das Ding gekauft, als es nur fast unverschämt teuer war.

Na dann: Viel Spaß beim Sparen durch Konsum!