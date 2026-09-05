PS5 Pro vor GTA 6 erhalten: Jetzt rechtzeitig zum regulären Preis vorbestellen

Die PS5 Pro mit 2 TB SSD ist derzeit im regulären Handel weitgehend ausverkauft, lässt sich bei MediaMarkt aber zum offiziellen Listenpreis von 899,99 EUR mit garantierten Lieferfenstern zwischen dem 7. und 8. Oktober 2026 vorbestellen.

Grafikpower für den Techniksprung

Sony stattet das Pro-Modell mit doppeltem Speicher und der hauseigenen KI-Skalierung PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR 2) aus. Diese Kombination löst das Problem bisheriger Konsolen-Builds, die Spieler zwischen hohen Bildraten und detaillierten Beleuchtungseffekten entscheiden ließen. Spiele laufen oft in flüssigen 60 Bildern pro Sekunde bei aktiver Raytracing-Berechnung.

Der Lieferumfang umfasst die reine Digitalkonsole samt DualSense-Controller, zwei horizontalen Standfüßen und sämtlichen Anschlusskabeln. Wer physische Discs abspielen möchte, muss das optionale Disc-Laufwerk separat nachrüsten. Das treibt die Gesamtkosten auf knapp 1.000 EUR, macht im Fall von „GTA 6“ aber keinen Sinn, da das Spiel ohnehin nur digital erscheint.

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Engpass durch Rockstar-Effekt

Der Hype um „GTA 6“ treibt die Nachfrage nach der besten verfügbaren Hardware in den vergangenen Tagen massiv an. Scalper verlangen auf Online-Marktplätzen vierstellige Beträge. Während andere Händler Lieferzeiten von mehreren Monaten angeben, sichert das Zeitfenster Anfang Oktober den Zugriff auf die Hardware rechtzeitig vor dem GTA 6-Release am 19. November 2026.

Rockstar Games wird bei „GTA 6“ enorme Anforderungen an die CPU- und GPU-Architektur stellen. Die PS5 Pro ist auf absehbare Zeit das einzige System, das die bestmögliche Version des Spiels ermöglicht. Eine PC-Version ist auf absehbare Zeit nicht angekündigt.