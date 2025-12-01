PS5 Pro war der Black Friday-Hit – Sonys Power-Konsole teilweise ausverkauft

Der Black Friday hat die PlayStation-Welt einmal mehr auf den Kopf gestellt. Während die PS5 Slim in beiden Varianten deutlich reduziert wurde, war die PS5 Pro der heimliche Star bei den Spielern. Bei Amazon ist die High-End-Konsole in ersten Regionen ausverkauft. Kein Wunder bei einem Bestpreis von zeitweise 679 Euro.

Die Situation zeigt zwei Dinge: Erstens ist die Nachfrage nach PlayStation-Hardware 2025 ungebrochen hoch. Zweitens rückt die PS5 Pro stärker in den Fokus, weil sie technisch klar mehr Zukunftssicherheit bietet, während die Slim-Modelle primär den Massenmarkt bedienen. Für Sony ist das ein Glücksfall – Käufer, die bislang zögerlicher überlegt haben, greifen nun eher zur leistungsstärksten Konsole im Portfolio.

PS5 Pro Unterschiede

Die PS5 Pro unterscheidet sich nicht nur in Nuancen vom Basismodell. Der überarbeitete GPU-Block liefert rund zwei Drittel mehr Rechenkerne und eine spürbar höhere Speicherbandbreite. In der Praxis bedeutet dies blockfreie 4K-Ausgabe, weniger Kompromisse bei Effekten und stabile Framerates in Titeln, die auf der ursprünglichen PS5 häufiger ins Schwitzen kommen. Spiele wie Ghost of Yōtei oder Battlefield 6 zeigen bereits, wie groß die Differenz im Detailgrad sein kann, wenn Entwickler ihre PS5 Pro-Patches sauber anpassen.

Sonys KI-Upscaling-Lösung PSSR verleiht der Diskussion eine zusätzliche Note. Im Gegensatz zu klassischen Checkerboard-Methoden analysiert das System komplette Pixelkontexte und rekonstruiert Details, die nah an nativem 4K liegen. Das reduziert Renderkosten massiv, ein wichtiger Hebel, da immer mehr Spiele Raytracing nicht nur als Bonus, sondern als festen Bestandteil der Grafikgestaltung nutzen. Im kommenden Jahr folgt die Implementierung von PSSR2.

Der Verzicht auf ein internes Laufwerk bleibt natürlich ein Kompromiss. Wer physische Spiele kaufen will, benötigt das 79 EUR-Addon. Für den digitalen Markt ist das aber kaum ein Bremsklotz, vor allem, wenn der Preis gerade so tief fällt, wie wir ihn jetzt erleben.

Für Sony hat der Black Friday die Nachfrage nach der PS5 Pro stärker befeuert als jede Kampagne. Und die Händler setzen mit dem heutigen Cyber-Monday-Preis den letzten Impuls. Noch heute gibt es die PS5 Pro mit einem anständigen Rabatt.