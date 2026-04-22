PS5 Pro wieder bei 799 EUR: Händler ignorieren Sonys Preiserhöhung

Die PlayStation 5 Pro ist bei Media Markt und Saturn aktuell wieder für 799 EUR erhältlich, womit die großen deutschen Retailer die von Sony Anfang April forcierte Preiserhöhung auf 899 EUR kurz darauf unterlaufen.

Nachdem Sony die unverbindliche Preisempfehlung für sein Top-Modell zum 2. April 2026 offiziell um 100 EUR angehoben hat, zeigt der Markt nun eine deutliche Gegenbewegung. Während Sony im eigenen „PlayStation Direct“-Store den Preis von 899,99 EUR konsequent durchsetzt, sind die beiden Schwergewichte der MediaMarktSaturn-Gruppe zum alten Preispunkt zurückgekehrt. Damit reagiert der Handel auf eine offensichtliche Kaufzurückhaltung der Kunden, für die die psychologische Grenze bei 800 EUR erreicht scheint.

Händler-Widerstand gegen die 900-Euro-Marke

Dass Media Markt und Saturn nun konsequent zum alten Preispunkt zurückkehren, stützt die bereits vor Wochen aufgestellte These, dass die Preiserhöhung jetzt dazu dient, um Spielraum für Rabattaktionen zu schaffen. Beobachtungen der letzten Wochen zeigen:

Bestandsschutz: Große Ketten verkaufen aktuelle Lagerbestände weiterhin zu den alten Einkaufskonditionen oder deutlich unter UVP ab.

Große Ketten verkaufen aktuelle Lagerbestände weiterhin zu den alten Einkaufskonditionen oder deutlich unter UVP ab. Marktdynamik: Die Nachfrage nach dem 2-TB-Modell brach nach dem kurzen Peak Ende März, als viele Nutzer noch schnell zum alten Preis zuschlugen, massiv ein.

Die Nachfrage nach dem 2-TB-Modell brach nach dem kurzen Peak Ende März, als viele Nutzer noch schnell zum alten Preis zuschlugen, massiv ein. Konkurrenzdruck: Um die Lagerumschlaggeschwindigkeit hochzuhalten, nutzen Media Markt und Saturn den Preis von 799 EUR nun als effektives Marketinginstrument gegen Sonys Direktvertrieb.

Dass Konsolen im Laufe ihres Lebenszyklus teurer statt günstiger werden, ist eine Entwicklung, die wir in dieser Form erst in der laufenden Generation erleben. Zum Vergleich: Die PlayStation 4 war zum selben Zeitpunkt ihres Zyklus, etwa sechs Jahre nach Launch bereits für rund 299 EUR erhältlich.

Die PS5 Pro hingegen bewegt sich selbst nach der „Korrektur“ durch die Händler am oberen Ende dessen, was für den Massenmarkt als zumutbar gilt. Die Strategie der Händler ist klar: Sie wollen verhindern, dass die Konsole zum reinen Nischenprodukt für Enthusiasten degradiert wird, bevor der für 2025/2026 erwartete Software-Ansturm (u.a. GTA 6) die Hardware-Verkäufe organisch antreibt.

Die von Sony diktierte UVP von 899 EUR ist am freien Markt derzeit nicht haltbar. Wer mit der PS5 Pro liebäugelt, sollte den Direktkauf bei Sony meiden und bei den großen Retailern zugreifen, solange diese die „Schmerzgrenze“ von 799 EUR verteidigen. Technisch bleibt die Konsole mit 2-TB-SSD und PSSR-Upscaling die Spitze des Machbaren, was sich bei Titeln von „Resident Evil Requiem“ über „Pragmata“ hin zu „Cyberpunk 2077“ qualitativ so richtig lohnt, doch preislich hat Sony den Bogen für viele überspannt.