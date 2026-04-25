Das jüngste PS5 / PS4 Firmware-Update 26.03-13.20 zwingt Käufer neuer digitaler Spiele offenbar dazu, mindestens alle 30 Tage online zu gehen, um ihre Lizenzen zu validieren. Bisherige Offline-Privilegien der Primär-Konsole werden damit für Neukäufe faktisch ausgehebelt.

Sony hat mit dem neuesten Systemupdate die Lizenzverwaltung im Hintergrund radikal umgestellt, wie Berichte zeigen. Wer ab April 2026 digitale Titel im PlayStation Store erwirbt, muss sich auf ein hartes Ablaufdatum in den Datei-Informationen einstellen.

Jailbreak-Szene findet neue DRM-Absicherung

Beobachtungen aus der Jailbreak-Szene und erste Analysen von betroffenen Nutzern offenbaren, dass sich unter den Metadaten neu erworbener Spiele unter „Gültigkeitszeitraum“ ein festes Enddatum befindet. Dieses liegt exakt 30 Tage nach dem Kauf oder der letzten erfolgreichen Synchronisierung mit dem PlayStation Network (PSN).

Online-Zwang für Offline-Titel: Nach Ablauf der 30 Tage verweigert die Konsole den Start des Spiels – selbst wenn es sich um einen reinen Singleplayer-Titel handelt. Erst ein kurzer „Handshake“ mit den Sony-Servern schaltet das Spiel für den nächsten Monat frei.

Nach Ablauf der 30 Tage verweigert die Konsole den Start des Spiels – selbst wenn es sich um einen reinen Singleplayer-Titel handelt. Erst ein kurzer „Handshake“ mit den Sony-Servern schaltet das Spiel für den nächsten Monat frei. Primär-Konsole entmachtet: Das bisherige Kernargument für digitale Käufe – dass man auf seiner Heimkonsole alles jederzeit offline spielen kann – gilt für Neukäufe nicht mehr uneingeschränkt.

Das bisherige Kernargument für digitale Käufe – dass man auf seiner Heimkonsole alles jederzeit offline spielen kann – gilt für Neukäufe nicht mehr uneingeschränkt. Bestandsschutz: Spiele, die sich bereits vor dem Update 13.20 in der Bibliothek befanden, scheinen nach aktuellem Stand von der Regelung ausgenommen zu sein und behalten ihre unbegrenzte Offline-Lizenz.

Warum Sony die Daumenschrauben anzieht

Hinter der Umstellung steckt kein technisches Versehen, sondern eine gezielte Maßnahme gegen die Modding-Szene, wie der Bericht vermutet. Anfang 2026 wurden kritische BootROM-Keys der PS5 geleakt, was Tür und Tor für Exploits öffnete. Viele dieser Sicherheitslücken werden über spezifische digitale Spiele getriggert.

Durch den monatlichen Check-in verhindert Sony, dass Nutzer ihre Konsole mit einer alten Firmware und einem Exploit-Spiel dauerhaft „einfrieren“. Wer weiterspielen will, muss online gehen – und Sony erzwingt beim Login meist das neueste Systemupdate, welches die Sicherheitslücken schließt. Bislang gibt es hierzu jedoch kein offizielles Statement von Sony.

Trotz der Berichte konnte ich das Phänomen auf einer herkömmlichen PS5 im Online-Betrieb derzeit kaum manuell nachstellen. In eigenen Tests mit Titeln, die direkt nach dem Update auf der aktuellen Firmware erworben wurden, zeigt das Systemmenü zunächst keine sichtbaren Warnungen oder Ablaufdaten an. Der Grund hierfür liegt womöglich im „Silent Refresh“.

Solange die Konsole mit dem Internet verbunden ist, erneuert das PlayStation Network die Token im Hintergrund, bevor ein sichtbarer Timer in der Benutzeroberfläche erscheint. Sichtbar wird die Sperre erst in dem Moment, in dem die Konsole für mehr als 30 Tage komplett vom Netz getrennt wird. Für den normalen Online-Nutzer bleibt die neue DRM-Hürde also eine unsichtbare Hintergrund-Routine. Eben nicht direkt erkennbar, aber technisch vorhanden.

Wir müssen uns der harten Realität stellen, die Sony schon lange im Kleingedruckten (EULA) versteckt: Wir besitzen keine digitalen Spiele, wir lizenzieren sie nur. Abschnitt 3.2.2 der Software-Nutzungsbedingungen stellt klar, dass Software nicht verkauft wird und Offline-Modi nach Ermessen von Sony geändert oder eingestellt werden können.

Ein neuer Tiefpunkt für Digital-Käufer?

Für Gamer mit instabilem Internet oder Sammler, die ihre Hardware in 20 Jahren noch nutzen wollen, ist das ein eine bittere Erkenntnis. Wenn Sony irgendwann die Server für die PS4 oder PS5-Ära abschaltet, wovon erst einmal nicht ausgegangen wird, werden alle digitalen Lizenzen nach spätestens 30 Tagen unbrauchbar. Während Microsoft ähnliche Mechanismen bereits seit Jahren nutzt, verliert Sony hier ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der PS4-Ära.

Diese Entwicklung ist kein kurzer Aufreger, sondern eine fundamentale Verschiebung. Die Bequemlichkeit des digitalen Kaufs wird nun mit einer ständigen Leihgebühr in Form von Daten-Check-ins bezahlt. Wer absolute Sicherheit will, kommt an physischen Medien – sofern diese die kompletten Daten enthalten – nicht mehr vorbei.